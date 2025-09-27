Calendario Economico
Credit Suisse Svizzera Aspettative Economiche (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)
|Basso
|N/D
|
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Aspettative Economiche del Credit Suisse riflettono le ipotesi degli esperti su importanti mercati finanziari globali. L'indice è compilato sulla base di un sondaggio condotto su 300 rappresentanti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari. I partecipanti al sondaggio esprimono le loro prospettive semestrali per quanto riguarda lo stato dell'economia, il livello di inflazione, i tassi di interesse, i mercati azionari e i tassi di cambio nell'eurozona, Germania, Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia, nonché le loro aspettative sui prezzi del petrolio. L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Credit Suisse Svizzera Aspettative Economiche (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
