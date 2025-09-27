Le Aspettative Economiche del Credit Suisse riflettono le ipotesi degli esperti su importanti mercati finanziari globali. L'indice è compilato sulla base di un sondaggio condotto su 300 rappresentanti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari. I partecipanti al sondaggio esprimono le loro prospettive semestrali per quanto riguarda lo stato dell'economia, il livello di inflazione, i tassi di interesse, i mercati azionari e i tassi di cambio nell'eurozona, Germania, Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia, nonché le loro aspettative sui prezzi del petrolio. L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.

Ultimi valori: