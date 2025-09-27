CalendarioSezioni

Credit Suisse Svizzera Aspettative Economiche (Credit Suisse Switzerland Economic Expectations)

Svizzera
CHF, Franco svizzero
Credit Suisse
Le Aspettative Economiche del Credit Suisse riflettono le ipotesi degli esperti su importanti mercati finanziari globali. L'indice è compilato sulla base di un sondaggio condotto su 300 rappresentanti di banche, compagnie assicurative e dipartimenti finanziari. I partecipanti al sondaggio esprimono le loro prospettive semestrali per quanto riguarda lo stato dell'economia, il livello di inflazione, i tassi di interesse, i mercati azionari e i tassi di cambio nell'eurozona, Germania, Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Italia, nonché le loro aspettative sui prezzi del petrolio. L'indicatore di crescita può avere un effetto positivo sulle quotazioni in franchi svizzeri.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
-1.7
-2.1
giu 2025
-2.1
-48.8
-22.0
mag 2025
-22.0
-50.5
-51.6
apr 2025
-51.6
2.0
40.9
mar 2025
-10.7
12.0
3.4
feb 2025
3.4
31.1
17.7
gen 2025
17.7
-23.5
-20.0
dic 2024
-20.0
-7.7
-12.4
nov 2024
-12.4
-0.3
-7.7
ott 2024
-7.7
-7.2
-8.8
set 2024
-8.8
-7.7
-3.4
ago 2024
-3.4
8.3
9.4
lug 2024
9.4
17.3
17.5
giu 2024
17.5
20.1
18.2
mag 2024
18.2
26.3
17.6
apr 2024
17.6
11.5
mar 2024
11.5
10.2
feb 2024
10.2
-19.5
gen 2024
-19.5
-23.7
dic 2023
-23.7
-29.6
nov 2023
-29.6
-37.8
ott 2023
-37.8
-27.6
set 2023
-27.6
-35.2
-38.6
ago 2023
-38.6
-31.3
-32.6
lug 2023
-32.6
-31.1
-30.8
giu 2023
-30.8
-32.3
-32.2
mag 2023
-32.2
-36.8
-33.3
apr 2023
-33.3
-18.9
-41.3
mar 2023
-41.3
-18.9
-12.3
feb 2023
-12.3
-40.3
-40.0
gen 2023
-40.0
-47.6
-42.8
dic 2022
-42.8
-50.5
-57.5
nov 2022
-57.5
-41.9
-53.1
ott 2022
-53.1
-43.8
-69.2
set 2022
-69.2
-48.5
-56.3
ago 2022
-56.3
-68.3
-57.2
lug 2022
-57.2
-81.6
-72.7
giu 2022
-72.7
-70.7
-52.6
mag 2022
-52.6
-39.3
-51.6
apr 2022
-51.6
-9.1
-27.8
mar 2022
-27.8
9.1
9.0
feb 2022
9.0
4.6
9.5
gen 2022
9.5
-5.3
0.0
dic 2021
0.0
2.4
-10.8
nov 2021
-10.8
20.3
15.6
ott 2021
15.6
8.7
25.7
set 2021
25.7
17.3
-7.8
ago 2021
-7.8
46.5
42.8
