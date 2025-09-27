Calendario Economico
Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) Svizzera a/a (Switzerland Producer Price Index (PPI) y/y)
L'Indice dei Prezzi alla Produzione (IPP) Svizzero a/a riflette una variazione dei prezzi dei beni prodotti e venduti dai produttori svizzeri sui mercati nazionali ed esteri. L'indice misura una variazione nel mese dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Il calcolo include i principali settori produttivi, come l'agricoltura, l'estrazione mineraria, la produzione di beni di consumo, l'energia e la trasformazione. L'indice comprende i beni che vengono consegnati come prodotti finali al commercio al dettaglio, sono soggetti a investimenti o sono trasferiti ad altri settori di produzione come intermedi.
L’IPP riflette non una variazione di prezzo assoluta, ma relativa in relazione all'anno base. L'anno di base corrente è il 2015 con il valore dell'indice impostato su 100. Pertanto, se il valore attuale dell'indice è di 110 punti, ciò significa che i prezzi sono aumentati del 10% dal 2015. Il paniere di beni inclusi nel calcolo dell'indice viene regolarmente rivisto. Le aziende possono cambiare la loro gamma di prodotti, quindi "prodotti qualitativamente identici" sono inclusi nel paniere per tenere conto del movimento netto dei prezzi.
Il calcolo non include l'IVA o le accise (come le accise sul tabacco, sull'alcol o sul petrolio).
I dati per il calcolo sono raccolti da un'indagine sui produttori basata sul campionamento target. Il campione comprende aziende, imprese e associazioni di produzione. Esso viene compilato in modo da rappresentare un equilibrio tra grandi, medi e piccoli produttori.
I prezzi alla produzione sono un indicatore principale dell'inflazione dei prezzi al consumo. La crescita degli IPP può avere un effetto positivo sulle quotazioni in CHF.
