Riserve Valutarie Svizzera (Switzerland Foreign Currency Reserves)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Banca Nazionale Svizzera (Swiss National Bank)
Settore
Denaro
Basso ₣​715.124 B
₣​716.481 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
₣​715.124 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le Riserve in Valuta Estera della Svizzera riflettono le riserve in valuta estera detenute dalla Banca Nazionale Svizzera.

Il portafoglio di riserve in valuta estera della Banca Nazionale comprende valute (dollaro USA, dollaro canadese, dollaro australiano, euro, yen giapponese, sterlina britannica, yuan cinese, ecc.) e titoli emessi da non residenti in valuta estera (depositi bancari, obbligazioni, buoni del tesoro, ecc.). Comprende, inoltre, i diritti speciali di prelievo, cioè le riserve internazionali sul conto del FMI svizzero.

Le riserve valutarie sono costituite dalla BNS per preservare il benessere finanziario del Paese. Contribuiscono al mantenimento del saldo dei pagamenti svizzero. Se necessario, i fondi provenienti dalle riserve valutarie del Paese vengono utilizzati per coprire il deficit del saldo dei pagamenti, pagare prestiti governativi esterni, formare scorte liquide o mantenere operazioni di regolamento con altri Paesi. La diversificazione del portafoglio in valuta estera aiuta a mantenere un equilibrio di liquidità in caso di forte calo dei prezzi delle attività.

L'ammontare delle riserve valutarie dipende dagli attuali obiettivi economici e finanziari di una nazione. La sua modifica non è considerata un fattore che influisce direttamente sulle quotazioni in franchi svizzeri, quindi questi dati vengono analizzati insieme ad altri indicatori.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve Valutarie Svizzera (Switzerland Foreign Currency Reserves)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
₣​715.124 B
₣​716.481 B
lug 2025
₣​716.440 B
₣​713.101 B
giu 2025
₣​712.996 B
₣​703.598 B
mag 2025
₣​703.568 B
₣​702.954 B
apr 2025
₣​702.895 B
₣​725.551 B
mar 2025
₣​725.616 B
₣​735.440 B
feb 2025
₣​735.371 B
₣​736.437 B
gen 2025
₣​736.392 B
₣​730.872 B
dic 2024
₣​730.959 B
₣​724.694 B
nov 2024
₣​724.555 B
₣​718.727 B
ott 2024
₣​718.829 B
₣​715.699 B
set 2024
₣​715.581 B
₣​693.921 B
ago 2024
₣​693.827 B
₣​703.660 B
lug 2024
₣​703.510 B
₣​711.838 B
giu 2024
₣​711.456 B
₣​717.695 B
mag 2024
₣​717.575 B
₣​720.307 B
apr 2024
₣​720.373 B
₣​715.132 B
mar 2024
₣​715.132 B
₣​677.808 B
feb 2024
₣​677.808 B
₣​662.176 B
gen 2024
₣​662.429 B
₣​654.174 B
dic 2023
₣​653.742 B
₣​642.363 B
nov 2023
₣​642.363 B
₣​657.516 B
ott 2023
₣​657.756 B
₣​678.287 B
set 2023
₣​678.447 B
₣​693.974 B
ago 2023
₣​694.337 B
₣​698.066 B
lug 2023
₣​697.599 B
₣​725.177 B
giu 2023
₣​724.637 B
₣​733.980 B
mag 2023
₣​734.116 B
₣​732.892 B
apr 2023
₣​732.205 B
₣​743.007 B
mar 2023
₣​742.740 B
₣​770.065 B
feb 2023
₣​770.597 B
₣​785.284 B
gen 2023
₣​784.404 B
₣​783.828 B
dic 2022
₣​784.006 B
₣​791.193 B
nov 2022
₣​789.958 B
₣​816.883 B
ott 2022
₣​817.156 B
₣​806.114 B
set 2022
₣​807.130 B
₣​859.340 B
ago 2022
₣​859.639 B
₣​849.684 B
lug 2022
₣​849.403 B
₣​848.983 B
giu 2022
₣​849.798 B
₣​925.451 B
mag 2022
₣​925.430 B
₣​925.304 B
apr 2022
₣​926.050 B
₣​910.090 B
mar 2022
₣​910.538 B
₣​937.981 B
feb 2022
₣​938.349 B
₣​946.749 B
gen 2022
₣​947.150 B
₣​944.497 B
dic 2021
₣​944.532 B
₣​921.690 B
nov 2021
₣​1006.404 B
₣​1011.832 B
ott 2021
₣​922.975 B
₣​939.294 B
set 2021
₣​939.809 B
₣​929.400 B
ago 2021
₣​929.292 B
₣​922.385 B
lug 2021
₣​923.240 B
₣​941.408 B
1234
