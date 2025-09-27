Calendario Economico
Riserve Valutarie Svizzera (Switzerland Foreign Currency Reserves)
|Basso
|₣715.124 B
|
₣716.481 B
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
₣715.124 B
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Riserve in Valuta Estera della Svizzera riflettono le riserve in valuta estera detenute dalla Banca Nazionale Svizzera.
Il portafoglio di riserve in valuta estera della Banca Nazionale comprende valute (dollaro USA, dollaro canadese, dollaro australiano, euro, yen giapponese, sterlina britannica, yuan cinese, ecc.) e titoli emessi da non residenti in valuta estera (depositi bancari, obbligazioni, buoni del tesoro, ecc.). Comprende, inoltre, i diritti speciali di prelievo, cioè le riserve internazionali sul conto del FMI svizzero.
Le riserve valutarie sono costituite dalla BNS per preservare il benessere finanziario del Paese. Contribuiscono al mantenimento del saldo dei pagamenti svizzero. Se necessario, i fondi provenienti dalle riserve valutarie del Paese vengono utilizzati per coprire il deficit del saldo dei pagamenti, pagare prestiti governativi esterni, formare scorte liquide o mantenere operazioni di regolamento con altri Paesi. La diversificazione del portafoglio in valuta estera aiuta a mantenere un equilibrio di liquidità in caso di forte calo dei prezzi delle attività.
L'ammontare delle riserve valutarie dipende dagli attuali obiettivi economici e finanziari di una nazione. La sua modifica non è considerata un fattore che influisce direttamente sulle quotazioni in franchi svizzeri, quindi questi dati vengono analizzati insieme ad altri indicatori.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve Valutarie Svizzera (Switzerland Foreign Currency Reserves)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress