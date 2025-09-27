Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo (PIL) Svizzera a/a (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Medio
|1.2%
|1.7%
|
1.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|1.4%
|
1.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) Svizzero a/a riflette le variazioni del valore di mercato di beni e servizi di produzione nazionale nel trimestre in cui si è registrato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il PIL svizzero viene calcolato utilizzando la statistica del valore aggiunto (cioè utilizzando il cosiddetto approccio della produzione). Il valore aggiunto è determinato come differenza tra il reddito totale e i costi di produzione dei materiali. Il calcolo del PIL non include il reddito derivante dal lavoro a domicilio, dal volontariato, dall'occupazione informale e dalle azioni criminali.
Il PIL basato sulla produzione è calcolato come somma del valore aggiunto in 20 settori principali dell'economia nazionale. I dati sono destagionalizzati per consentire la valutazione delle variazioni nette delle attività economiche del paese che si verificano per ragioni oggettive, piuttosto che per le festività del calendario o le condizioni della natura.
Il PIL è la principale misura della forza economica del Paese. Una crescita stabile del PIL significa sostenibilità del sistema economico e finanziario. Pertanto, può avere un effetto positivo sulle quotazioni CHF.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Svizzera a/a (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
