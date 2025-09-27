CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Prodotto Interno Lordo (PIL) Svizzera a/a (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Segretariato di Stato per gli Affari Economici. (State Secretariat for Economic Affairs)
Settore
PIL
Medio 1.2% 1.7%
1.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.4%
1.2%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) Svizzero a/a riflette le variazioni del valore di mercato di beni e servizi di produzione nazionale nel trimestre in cui si è registrato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il PIL svizzero viene calcolato utilizzando la statistica del valore aggiunto (cioè utilizzando il cosiddetto approccio della produzione). Il valore aggiunto è determinato come differenza tra il reddito totale e i costi di produzione dei materiali. Il calcolo del PIL non include il reddito derivante dal lavoro a domicilio, dal volontariato, dall'occupazione informale e dalle azioni criminali.

Il PIL basato sulla produzione è calcolato come somma del valore aggiunto in 20 settori principali dell'economia nazionale. I dati sono destagionalizzati per consentire la valutazione delle variazioni nette delle attività economiche del paese che si verificano per ragioni oggettive, piuttosto che per le festività del calendario o le condizioni della natura.

Il PIL è la principale misura della forza economica del Paese. Una crescita stabile del PIL significa sostenibilità del sistema economico e finanziario. Pertanto, può avere un effetto positivo sulle quotazioni CHF.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo (PIL) Svizzera a/a (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
1.2%
1.7%
1.8%
1 Q 2025
2.0%
1.7%
1.6%
4 Q 2024
1.5%
0.9%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.5%
2 Q 2024
1.8%
0.9%
0.6%
1 Q 2024
0.6%
-0.5%
0.6%
4 Q 2023
0.6%
1.1%
0.4%
3 Q 2023
0.3%
-2.8%
0.3%
2 Q 2023
0.5%
-3.1%
1.5%
1 Q 2023
0.6%
-2.7%
0.7%
4 Q 2022
0.8%
-1.2%
0.8%
3 Q 2022
0.5%
1.6%
2.2%
2 Q 2022
2.8%
3.9%
4.7%
1 Q 2022
4.4%
4.9%
3.6%
4 Q 2021
3.7%
1.7%
3.8%
3 Q 2021
4.1%
2.4%
8.6%
2 Q 2021
7.7%
-2.6%
-0.7%
1 Q 2021
-0.5%
-3.9%
-1.6%
4 Q 2020
-1.6%
-0.1%
-1.4%
3 Q 2020
-1.6%
-10.8%
-7.8%
2 Q 2020
-9.3%
-0.1%
-0.7%
1 Q 2020
-1.3%
0.9%
1.6%
4 Q 2019
1.5%
2.9%
1.1%
3 Q 2019
1.1%
-0.7%
0.2%
2 Q 2019
0.2%
2.0%
1.0%
1 Q 2019
1.7%
1.7%
1.5%
4 Q 2018
1.4%
1.8%
2.4%
3 Q 2018
2.4%
3.5%
3.5%
2 Q 2018
3.4%
0.6%
2.9%
1 Q 2018
2.2%
0.6%
1.9%
4 Q 2017
1.9%
1.5%
1.2%
3 Q 2017
1.2%
0.8%
0.5%
2 Q 2017
0.3%
0.6%
1 Q 2017
1.1%
0.7%
4 Q 2016
0.6%
1.4%
3 Q 2016
1.3%
2.0%
2 Q 2016
2.0%
1.1%
1 Q 2016
0.7%
0.3%
4 Q 2015
0.4%
0.8%
3 Q 2015
0.8%
0.9%
2 Q 2015
1.2%
1.2%
1 Q 2015
1.1%
1.9%
4 Q 2014
1.9%
1.9%
3 Q 2014
1.9%
0.6%
2 Q 2014
1.6%
2.0%
1 Q 2014
2.1%
1.7%
4 Q 2013
1.7%
1.9%
3 Q 2013
2.1%
2.5%
2 Q 2013
2.5%
1.1%
1 Q 2013
1.2%
1.4%
12
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento