Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Svizzera m/m (Switzerland Consumer Price Index (CPI) m/m)

Svizzera
CHF, Franco svizzero
Ufficio Federale di Statistica (Federal Statistical Office)
Prezzi
L'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Svizzero m/m riflette una variazione dei prezzi per un paniere fisso di beni e servizi di consumo nel mese in corso rispetto al mese precedente. Il valore indica le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore. L'indice mostra quanto i consumatori devono aumentare o diminuire la loro spesa per mantenere lo stesso volume di consumo.

L'IPC riflette non una variazione assoluta, ma relativa dell'inflazione al consumo rispetto all'anno base. L'anno di base corrente è il 2015 con il valore dell'indice impostato su 100. Pertanto, se il valore attuale dell'indice è di 110 punti, ciò significa che i prezzi sono aumentati del 10% dal 2015. Il paniere dei consumatori viene rivisto su base annuale per tenere conto dei cambiamenti nelle gamme di prodotti.

Il calcolo copre ogni segmento del consumo privato come alimenti, bevande alcoliche e analcoliche, abbigliamento, affitti, manutenzione ordinaria della casa, assistenza sanitaria, servizi di telecomunicazione, tempo libero, ecc. Non sono considerati consumi: imposte dirette, contributi previdenziali compresa l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché spese per investimenti e risparmi.

L'indice è calcolato sulla base di un campione di circa 80.000 prezzi raccolti mensilmente dai punti vendita. La copertura dell'indagine comprende circa 2.700 diversi punti vendita in tutta la Svizzera, che vanno dai piccoli negozi alle grandi catene di vendita al dettaglio e ai centri commerciali.

L'Indice dei Prezzi al Consumo è l'indicatore principale dell'inflazione nel Paese. A sua volta, l'inflazione è il fattore chiave che influenza la decisione della Banca Nazionale sui tassi d'interesse. Pertanto, la crescita dell'IPC di solito porta ad un aumento delle quotazioni in franchi svizzeri.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
lug 2025
N/D
0.0%
0.2%
giu 2025
0.2%
-0.1%
0.1%
mag 2025
0.1%
0.2%
0.0%
apr 2025
0.0%
0.1%
0.0%
mar 2025
0.0%
0.5%
0.6%
feb 2025
0.6%
0.1%
-0.1%
gen 2025
-0.1%
0.2%
-0.1%
dic 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
nov 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
ott 2024
-0.1%
0.0%
-0.3%
set 2024
-0.3%
-0.2%
0.0%
ago 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
lug 2024
-0.2%
0.0%
0.0%
giu 2024
0.0%
0.2%
0.3%
mag 2024
0.3%
0.1%
0.3%
apr 2024
0.3%
-0.1%
0.0%
mar 2024
0.0%
0.3%
0.6%
feb 2024
0.6%
0.5%
0.2%
gen 2024
0.2%
0.3%
0.0%
dic 2023
0.0%
-0.1%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
0.1%
0.1%
ott 2023
0.1%
-0.1%
-0.1%
set 2023
-0.1%
-0.2%
0.2%
ago 2023
0.2%
0.1%
-0.1%
lug 2023
-0.1%
-0.1%
0.1%
giu 2023
0.1%
0.1%
0.3%
mag 2023
0.3%
0.4%
0.0%
apr 2023
0.0%
0.5%
0.2%
mar 2023
0.2%
0.5%
0.7%
feb 2023
0.7%
0.8%
0.6%
gen 2023
0.6%
0.0%
-0.2%
dic 2022
-0.2%
0.0%
0.0%
nov 2022
0.0%
0.2%
0.1%
ott 2022
0.1%
0.2%
-0.2%
set 2022
-0.2%
0.4%
0.3%
ago 2022
0.3%
0.4%
0.0%
lug 2022
0.0%
0.4%
0.5%
giu 2022
0.5%
0.4%
0.7%
mag 2022
0.7%
0.4%
0.4%
apr 2022
0.4%
0.2%
0.6%
mar 2022
0.6%
0.3%
0.7%
feb 2022
0.7%
0.1%
0.2%
gen 2022
0.2%
0.0%
-0.1%
dic 2021
-0.1%
0.0%
nov 2021
0.0%
-0.1%
0.3%
ott 2021
0.3%
-0.1%
0.0%
set 2021
0.0%
0.0%
0.2%
ago 2021
0.2%
0.0%
-0.1%
lug 2021
-0.1%
-0.1%
0.1%
12345
