Prodotto Interno Lordo (PIL) Svizzera trim./trim. (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Segretariato di Stato per gli Affari Economici. (State Secretariat for Economic Affairs)
Settore
PIL
Medio 0.1% 0.4%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.3%
0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Svizzera trim./trim. riflette le variazioni del valore di mercato dei beni e dei servizi prodotti internamente nel trimestre in cui si è registrato rispetto al trimestre precedente.

Il PIL svizzero viene calcolato utilizzando la statistica del valore aggiunto (cioè utilizzando il cosiddetto approccio della produzione). Il valore aggiunto è determinato come differenza tra il reddito totale e i costi di produzione dei materiali. Il calcolo del PIL non include il reddito derivante dal lavoro a domicilio, dal volontariato, dall'occupazione informale e dalle azioni criminali.

Il PIL basato sulla produzione è calcolato come somma del valore aggiunto in 20 settori principali dell'economia nazionale. I dati sono destagionalizzati per consentire la valutazione delle variazioni nette delle attività economiche del paese che si verificano per ragioni oggettive, piuttosto che per le festività del calendario o le condizioni della natura.

Il PIL è la principale misura della forza economica del Paese. Una crescita stabile del PIL significa sostenibilità del sistema economico e finanziario. Pertanto, può avere un effetto positivo sulle quotazioni CHF.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Prodotto Interno Lordo (PIL) Svizzera trim./trim. (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q)"indicatore macroeconomico.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.1%
0.4%
0.4%
1 Q 2025
0.5%
0.2%
0.3%
4 Q 2024
0.2%
0.5%
0.4%
3 Q 2024
0.4%
0.5%
2 Q 2024
0.7%
0.3%
0.5%
1 Q 2024
0.5%
0.2%
0.3%
4 Q 2023
0.3%
0.2%
0.3%
3 Q 2023
0.3%
0.0%
-0.1%
2 Q 2023
0.0%
-0.3%
0.3%
1 Q 2023
0.3%
0.1%
0.0%
4 Q 2022
0.0%
0.3%
0.2%
3 Q 2022
0.2%
-0.2%
0.1%
2 Q 2022
0.3%
-0.2%
0.5%
1 Q 2022
0.5%
0.7%
0.2%
4 Q 2021
0.3%
0.3%
1.9%
3 Q 2021
1.7%
-1.5%
1.8%
2 Q 2021
1.8%
1.1%
-0.4%
1 Q 2021
-0.6%
-1.2%
0.1%
4 Q 2020
0.3%
7.7%
7.6%
3 Q 2020
7.2%
-8.7%
-7.0%
2 Q 2020
-8.2%
-2.1%
-2.5%
1 Q 2020
-2.6%
0.3%
0.3%
4 Q 2019
0.3%
0.2%
0.4%
3 Q 2019
0.4%
0.3%
0.3%
2 Q 2019
0.3%
0.3%
0.4%
1 Q 2019
0.6%
-0.6%
0.3%
4 Q 2018
0.2%
-0.7%
-0.3%
3 Q 2018
-0.2%
0.5%
0.7%
2 Q 2018
0.7%
0.3%
1.0%
1 Q 2018
0.6%
-0.4%
0.6%
4 Q 2017
0.6%
0.0%
0.7%
3 Q 2017
0.6%
0.1%
0.4%
2 Q 2017
0.3%
0.1%
1 Q 2017
0.3%
0.2%
4 Q 2016
0.1%
0.1%
3 Q 2016
0.0%
0.6%
2 Q 2016
0.6%
0.3%
1 Q 2016
0.1%
0.4%
4 Q 2015
0.4%
-0.1%
3 Q 2015
0.0%
0.2%
2 Q 2015
0.2%
-0.2%
1 Q 2015
-0.2%
0.6%
4 Q 2014
0.6%
0.6%
3 Q 2014
0.7%
0.0%
2 Q 2014
0.3%
0.5%
1 Q 2014
0.5%
0.2%
4 Q 2013
0.2%
0.5%
3 Q 2013
0.5%
0.5%
2 Q 2013
0.5%
0.6%
1 Q 2013
0.6%
0.2%
