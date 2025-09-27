Il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Svizzera trim./trim. riflette le variazioni del valore di mercato dei beni e dei servizi prodotti internamente nel trimestre in cui si è registrato rispetto al trimestre precedente.

Il PIL svizzero viene calcolato utilizzando la statistica del valore aggiunto (cioè utilizzando il cosiddetto approccio della produzione). Il valore aggiunto è determinato come differenza tra il reddito totale e i costi di produzione dei materiali. Il calcolo del PIL non include il reddito derivante dal lavoro a domicilio, dal volontariato, dall'occupazione informale e dalle azioni criminali.

Il PIL basato sulla produzione è calcolato come somma del valore aggiunto in 20 settori principali dell'economia nazionale. I dati sono destagionalizzati per consentire la valutazione delle variazioni nette delle attività economiche del paese che si verificano per ragioni oggettive, piuttosto che per le festività del calendario o le condizioni della natura.

Il PIL è la principale misura della forza economica del Paese. Una crescita stabile del PIL significa sostenibilità del sistema economico e finanziario. Pertanto, può avere un effetto positivo sulle quotazioni CHF.

Ultimi valori: