L'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) Svizzero a/a mostra le variazioni dei prezzi di 700 principali beni e servizi di consumo nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il valore indica le variazioni di prezzo dal punto di vista del consumatore. L'indice mostra quanto i consumatori devono aumentare o diminuire la loro spesa per mantenere lo stesso volume di consumo.

L'IPC riflette non una variazione assoluta, ma relativa dell'inflazione al consumo rispetto all'anno base. L'anno di base corrente è il 2015 con il valore dell'indice impostato su 100. Pertanto, se il valore attuale dell'indice è di 110 punti, ciò significa che i prezzi sono aumentati del 10% dal 2015. Il paniere dei consumatori viene rivisto regolarmente per tenere conto dei cambiamenti nelle gamme di prodotti.

Il calcolo copre ogni segmento del consumo privato come alimenti, bevande alcoliche e analcoliche, abbigliamento, affitti, manutenzione ordinaria della casa, assistenza sanitaria, servizi di telecomunicazione, tempo libero, ecc. Non sono considerati consumi: imposte dirette, contributi previdenziali compresa l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nonché spese per investimenti e risparmi.

L'indice è calcolato sulla base di un campione di circa 80.000 prezzi raccolti mensilmente dai punti vendita. La copertura dell'indagine comprende circa 2.700 diversi punti vendita in tutta la Svizzera, che vanno dai piccoli negozi alle grandi catene di vendita al dettaglio e ai centri commerciali.

L'Indice dei Prezzi al Consumo è l'indicatore principale dell'inflazione nel Paese. A sua volta, l'inflazione è il fattore chiave che influenza la decisione della Banca Nazionale sui tassi d'interesse. Pertanto, la crescita dell'IPC di solito porta ad un aumento delle quotazioni in franchi svizzeri.