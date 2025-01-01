Il Bollettino trimestrale della Banca Nazionale Svizzera (BNS) è una raccolta di ricerche economiche pubblicate ogni tre mesi. Il Bollettino è rivolto ad un vasto pubblico.

Le informazioni in esso contenute sono suddivise in due sezioni principali: la relazione sulla politica monetaria e una relazione sui segnali del ciclo economico. Il Bollettino contiene, inoltre, una cronaca degli eventi della BNS e periodici materiali speciali.

La struttura del Bollettino Trimestrale è in genere mantenuta nelle sue versioni. Il documento inizia con una descrizione delle decisioni di politica monetaria e una spiegazione della strategia della Banca Nazionale Svizzera. Il prossimo capitolo presenta una descrizione delle condizioni economiche globali considerando le maggiori economie (Stati Uniti, area dell'euro, Giappone, Cina e i maggiori mercati emergenti). Segue l'analisi dell'andamento economico della Svizzera (produzione e domanda, mercato del lavoro, utilizzo delle capacità e prospettive). Altre parti descrivono prezzi, tassi di interesse, aggregati monetari e di credito. La sezione "Segnali del Ciclo Economico" è dedicata all'economia e ai suoi settori, alle aspettative inflazionistiche e ai rischi. Le sezioni finali del Bollettino toccano vari problemi e notizie di attualità legati all'economia.

La pubblicazione del Bollettino non ha una grave influenza sul franco svizzero: si tratta di una sintesi delle informazioni fornite in una forma facilmente accessibile, che spiega la politica e le condizioni di fondo della Banca Nazionale.