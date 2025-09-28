Calendario Economico
Decisione sui Tassi d'Interesse della Banca Nazionale Svizzera (BNS) (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)
La Decisione sui Tassi d'Interesse della Banca Nazionale Svizzera (BNS) viene annunciata quattro volte all'anno durante la riunione del Consiglio Direttivo della Banca Nazionale. La decisione dipende dalle attuali prospettive inflazionistiche e dalla crescita economica ed è uno degli indicatori chiave che influenzano le quotazioni in franchi svizzeri.
Nel corso delle riunioni, i membri della Direzione Generale della Banca Nazionale studiano l'attuale disposizione economica (sia l'agenda interna che lo stato dell'economia mondiale, nonché i principali eventi che incidono sulle condizioni finanziarie ed economiche), discutono dell'attuale politica monetaria e votano sulle misure di politica monetaria e sui tassi d'interesse. La decisione sul tasso di interesse del Comitato è annunciata dopo la riunione.
La BNS potrebbe tagliare il tasso d'interesse per aiutare l'inflazione a salire a un livello target. Al contrario, se l'inflazione supera il livello target, la BNS cercherebbe di rendere più costoso il franco svizzero, per il quale (oltre a un complesso di altre misure) il tasso d'interesse viene aumentato.
Pertanto, ogni decisione sui tassi d'interesse della Banca Nazionale Svizzera influisce direttamente sulle quotazioni in franchi (soprattutto quando il tasso viene modificato). Una decisione di rialzo porta normalmente alla crescita delle quotazioni in CHF.
