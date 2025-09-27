Le Vendite al Dettaglio in Svizzera su base annua mostrano la variazione del valore totale dei beni venduti al dettaglio nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'indicatore è calcolato sulla base di un sondaggio condotto su 4.000 negozi al dettaglio svizzeri di diversi tipi e categorie di prezzo. Il campione comprende grandi, medi e piccoli rivenditori. L'indicatore è destagionalizzato per escludere l'influenza di fattori insignificanti e per riflettere solo la variazione reale del fatturato effettivo delle vendite al dettaglio.

I valori dei prezzi reali per il calcolo dell'indicatore sono ottenuti utilizzando l'indice dei prezzi al consumo: le stesse serie di dati vengono utilizzate per il calcolo delle vendite al dettaglio.

Gli analisti utilizzano ampiamente l'indicatore per valutare le condizioni economiche della nazione.

Le autorità statistiche utilizzano i dati nel calcolo del PIL.

La Banca Nazionale Svizzera utilizza i dati indicatori nella valutazione della struttura degli acquisti dei consumatori nell'ambito dell'analisi generale dell'attività economica del Paese.

Gli investitori utilizzano i dati per misurare l'attività dei consumatori.

La pubblicazione del rapporto sulle Vendite al Dettaglio può avere un impatto sulle quotazioni in CHF. Un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio mostra che i consumatori hanno ridotto il loro livello di spesa. Ciò può portare a un calo dell'attività economica e avere un effetto negativo sulle quotazioni in franchi svizzeri.

