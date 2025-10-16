Calendario Economico
Clima Consumatori Svizzera (Switzerland Consumer Climate)
|Basso
|-33
|-55
|
-42
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-38
|
-33
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice Svizzero del Clima dei Consumatori è calcolato sulla base di un sondaggio telefonico trimestrale condotto su circa 1.200 economie domestiche. L'indice riflette l'opinione dei consumatori sulle condizioni economiche e le loro aspettative a medio termine. Il questionario contiene 11 domande divise in 6 blocchi. Gli intervistati forniscono stime relative (il valore è notevolmente migliorato/cresciuto, leggermente migliorato/cresciuto, rimane lo stesso, leggermente peggiorato/diminuito, notevolmente peggiorato/diminuito; Non lo so; Non ho una risposta).
- Blocco 1: valutazione delle condizioni economiche generali negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.
- Blocco 2: valutazione dei movimenti dei prezzi negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.
- Blocco 3: valutazione dello stato del mercato del lavoro negli ultimi 12 mesi e aspettative per i prossimi 12 mesi.
- Blocco 4: valutazione della situazione finanziaria dell'intervistato negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.
- Blocco 5: valutazione dell'attuale capacità di risparmio, aspettative per i prossimi 12 mesi e valutazione della disponibilità a fare grandi acquisti.
Una stima composita dell'indice climatico dei consumatori viene calcolata in base alle risposte ricevute. Si tratta di una stima composita della fiducia e delle aspettative delle famiglie nazionali. I valori dell'indice sopra lo zero indicano un aumento della fiducia dei consumatori e i valori al di sotto dello zero indicano una diminuzione.
La crescita dell'Indice del Clima dei Consumatori può influire positivamente sul franco svizzero.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Clima Consumatori Svizzera (Switzerland Consumer Climate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
