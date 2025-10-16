L'Indice Svizzero del Clima dei Consumatori è calcolato sulla base di un sondaggio telefonico trimestrale condotto su circa 1.200 economie domestiche. L'indice riflette l'opinione dei consumatori sulle condizioni economiche e le loro aspettative a medio termine. Il questionario contiene 11 domande divise in 6 blocchi. Gli intervistati forniscono stime relative (il valore è notevolmente migliorato/cresciuto, leggermente migliorato/cresciuto, rimane lo stesso, leggermente peggiorato/diminuito, notevolmente peggiorato/diminuito; Non lo so; Non ho una risposta).

Blocco 1: valutazione delle condizioni economiche generali negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.

Blocco 2: valutazione dei movimenti dei prezzi negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.

Blocco 3: valutazione dello stato del mercato del lavoro negli ultimi 12 mesi e aspettative per i prossimi 12 mesi.

Blocco 4: valutazione della situazione finanziaria dell'intervistato negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.

Blocco 5: valutazione dell'attuale capacità di risparmio, aspettative per i prossimi 12 mesi e valutazione della disponibilità a fare grandi acquisti.

Una stima composita dell'indice climatico dei consumatori viene calcolata in base alle risposte ricevute. Si tratta di una stima composita della fiducia e delle aspettative delle famiglie nazionali. I valori dell'indice sopra lo zero indicano un aumento della fiducia dei consumatori e i valori al di sotto dello zero indicano una diminuzione.

La crescita dell'Indice del Clima dei Consumatori può influire positivamente sul franco svizzero.

