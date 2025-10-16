CalendarioSezioni

Clima Consumatori Svizzera (Switzerland Consumer Climate)

Paese:
Svizzera
CHF, Franco svizzero
Sorgente:
Segretariato di Stato per gli Affari Economici. (State Secretariat for Economic Affairs)
Settore
Consumatore
Basso -33 -55
-42
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-38
-33
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice Svizzero del Clima dei Consumatori è calcolato sulla base di un sondaggio telefonico trimestrale condotto su circa 1.200 economie domestiche. L'indice riflette l'opinione dei consumatori sulle condizioni economiche e le loro aspettative a medio termine. Il questionario contiene 11 domande divise in 6 blocchi. Gli intervistati forniscono stime relative (il valore è notevolmente migliorato/cresciuto, leggermente migliorato/cresciuto, rimane lo stesso, leggermente peggiorato/diminuito, notevolmente peggiorato/diminuito; Non lo so; Non ho una risposta).

  • Blocco 1: valutazione delle condizioni economiche generali negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.
  • Blocco 2: valutazione dei movimenti dei prezzi negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.
  • Blocco 3: valutazione dello stato del mercato del lavoro negli ultimi 12 mesi e aspettative per i prossimi 12 mesi.
  • Blocco 4: valutazione della situazione finanziaria dell'intervistato negli ultimi 12 mesi e delle aspettative per i prossimi 12 mesi.
  • Blocco 5: valutazione dell'attuale capacità di risparmio, aspettative per i prossimi 12 mesi e valutazione della disponibilità a fare grandi acquisti.

Una stima composita dell'indice climatico dei consumatori viene calcolata in base alle risposte ricevute. Si tratta di una stima composita della fiducia e delle aspettative delle famiglie nazionali. I valori dell'indice sopra lo zero indicano un aumento della fiducia dei consumatori e i valori al di sotto dello zero indicano una diminuzione.

La crescita dell'Indice del Clima dei Consumatori può influire positivamente sul franco svizzero.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Clima Consumatori Svizzera (Switzerland Consumer Climate)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
-33
-55
-42
2 Q 2025
-42
-22
-29
1 Q 2025
-29
-40
-37
4 Q 2024
-37
-40
-32
3 Q 2024
-37
-27
-38
2 Q 2024
-38
-41
1 Q 2024
-41
-29
-53
4 Q 2023
-40
-7
-27
3 Q 2023
-27
-7
-30
2 Q 2023
-30
-34
-30
1 Q 2023
-30
-61
-47
4 Q 2022
-47
-29
-42
3 Q 2022
-42
-10
-27
2 Q 2022
-27
0
-4
1 Q 2022
-4
5
4
4 Q 2021
4
-6
8
3 Q 2021
8
-9
-6
2 Q 2021
-7
-9
-14
1 Q 2021
-15
-7
-13
4 Q 2020
-13
-8
-12
3 Q 2020
-12
-35
-39
2 Q 2020
-39
-6
-9
1 Q 2020
-9
-4
-10
4 Q 2019
-10
-8
-8
3 Q 2019
-8
-10
-9
2 Q 2019
-6
-8
-4
1 Q 2019
-4
0
-6
4 Q 2018
-6
2
-7
3 Q 2018
-7
3
2
2 Q 2018
2
-3
5
1 Q 2018
5
-6
-2
4 Q 2017
-2
-3
3 Q 2017
-3
-8
2 Q 2017
-8
-3
1 Q 2017
-3
-13
4 Q 2016
-13
-15
3 Q 2016
-15
-15
2 Q 2016
-15
-14
1 Q 2016
-14
-18
4 Q 2015
-18
-19
3 Q 2015
-19
-6
2 Q 2015
-6
-6
1 Q 2015
-6
-11
4 Q 2014
-11
-1
3 Q 2014
-1
1
2 Q 2014
1
2
1 Q 2014
2
-5
4 Q 2013
-5
-9
3 Q 2013
-9
-5
2 Q 2013
-5
-6
12
