Riserve Valuta Straniera Cina (China Foreign Exchange Reserves)
|Basso
|$3.322 T
|$3.289 T
|
$3.292 T
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|$3.322 T
|
$3.322 T
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Riserve di Valuta Estera riflettono l'importo totale della valuta estera detenuta dalla Banca Popolare Cinese. Le riserve valutarie comprendono banconote estere, depositi bancari, obbligazioni, buoni del tesoro e altri titoli di Stato, nonché diritti speciali di prelievo emessi dal FMI e una posizione di riserva nel FMI.
Le riserve valutarie della Cina comprendono tutte le valute di riserva globali (il dollaro USA, che rappresenta più della metà delle riserve, l'euro, la sterlina britannica, lo yen giapponese e il franco svizzero), nonché le valute di altre maggiori economie mondiali.
Le riserve valutarie sono utilizzate principalmente per garantire la flessibilità e la stabilità del sistema finanziario cinese. La diversificazione delle attività finanziarie protegge da forti shock. Inoltre, le riserve valutarie sono tradizionalmente utilizzate per controllare la valuta nazionale. Qualsiasi valuta di qualsiasi Paese (in particolare, lo yuan) è solo un IOU dello stato emittente con la garanzia che il suo valore sarà rispettato. Le riserve valutarie del Paese sono forme alternative di denaro per sostenere lo yuan. Inoltre, le riserve valutarie sono comunemente utilizzate come strumento di politica monetaria (il Paese vende o accumula attività in valuta estera, a seconda dell'effetto desiderato sul proprio tasso di cambio).
A partire da marzo 2018, la Cina detiene le più grandi riserve valutarie del mondo. Le statistiche sulle riserve valutarie sono pubblicate ogni tre mesi. L'influenza di questo indicatore sulle quotazioni dello yuan dipende dai fattori di accompagnamento.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Riserve Valuta Straniera Cina (China Foreign Exchange Reserves)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
