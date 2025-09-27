La Crescita dei Prestiti in Essere della Banca Popolare Cinese a/a riflette una variazione dell'importo dei prestiti emessi dalle banche cinesi a privati e imprese nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le statistiche sono raccolte e pubblicate mensilmente dalla PBC.

Il volume dei prestiti è strettamente correlato all'attività nazionale dei consumatori, quindi l'indicatore Nuovi prestiti è attentamente monitorato da analisti ed economisti. In generale, la crescita della quantità di nuovi prestiti è favorevole per l'economia nazionale, poiché aumenta i consumi privati (con prestiti emessi a privati) e lo sviluppo delle imprese (prestiti commerciali).

La crescita dell'ammontare dei prestiti aumenta la quantità di denaro in circolazione e stimola lo sviluppo economico. Pertanto, la crescita dell'indice è spesso vista come positiva per lo yuan.

Ultimi valori: