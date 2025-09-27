CalendarioSezioni

Crescita dei Prestiti in Essere della Banca Popolare Cinese (BPC) a/a (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
La Banca Popolare Cinese (The People's Bank of China)
Settore
Denaro
Basso N/D 6.9%
6.9%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
6.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
La Crescita dei Prestiti in Essere della Banca Popolare Cinese a/a riflette una variazione dell'importo dei prestiti emessi dalle banche cinesi a privati e imprese nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le statistiche sono raccolte e pubblicate mensilmente dalla PBC.

Il volume dei prestiti è strettamente correlato all'attività nazionale dei consumatori, quindi l'indicatore Nuovi prestiti è attentamente monitorato da analisti ed economisti. In generale, la crescita della quantità di nuovi prestiti è favorevole per l'economia nazionale, poiché aumenta i consumi privati (con prestiti emessi a privati) e lo sviluppo delle imprese (prestiti commerciali).

La crescita dell'ammontare dei prestiti aumenta la quantità di denaro in circolazione e stimola lo sviluppo economico. Pertanto, la crescita dell'indice è spesso vista come positiva per lo yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Crescita dei Prestiti in Essere della Banca Popolare Cinese (BPC) a/a (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
6.9%
6.9%
lug 2025
6.9%
7.0%
7.1%
giu 2025
7.1%
7.0%
7.1%
mag 2025
7.1%
7.1%
7.2%
apr 2025
7.2%
7.2%
7.4%
mar 2025
7.4%
7.2%
7.3%
feb 2025
7.3%
7.4%
7.5%
gen 2025
7.5%
7.4%
7.6%
dic 2024
7.6%
7.5%
7.7%
nov 2024
7.7%
7.7%
8.0%
ott 2024
8.0%
8.0%
8.1%
set 2024
8.1%
8.2%
8.5%
ago 2024
8.5%
8.1%
8.7%
lug 2024
8.7%
8.7%
8.8%
giu 2024
8.8%
9.4%
9.3%
mag 2024
9.3%
9.5%
9.6%
apr 2024
9.6%
9.4%
9.6%
mar 2024
9.6%
9.9%
10.1%
feb 2024
10.1%
10.2%
10.4%
gen 2024
10.4%
10.4%
10.6%
dic 2023
10.6%
10.5%
10.8%
nov 2023
10.8%
10.9%
10.9%
ott 2023
10.9%
11.0%
10.9%
set 2023
10.9%
11.1%
11.1%
ago 2023
11.1%
11.2%
11.1%
lug 2023
11.1%
11.3%
11.3%
giu 2023
11.3%
11.6%
11.4%
mag 2023
11.4%
11.8%
11.8%
apr 2023
11.8%
11.7%
11.8%
mar 2023
11.8%
11.4%
11.6%
feb 2023
11.6%
11.2%
11.3%
gen 2023
11.3%
11.0%
11.1%
dic 2022
11.1%
11.0%
11.0%
nov 2022
11.0%
11.1%
11.1%
ott 2022
11.1%
11.0%
11.2%
set 2022
11.2%
10.9%
10.9%
ago 2022
10.9%
11.1%
11.0%
lug 2022
11.0%
11.4%
11.2%
giu 2022
11.2%
10.9%
11.0%
mag 2022
11.0%
11.1%
10.9%
apr 2022
10.9%
11.3%
11.4%
mar 2022
11.4%
11.3%
11.4%
feb 2022
11.4%
11.4%
11.5%
gen 2022
11.5%
11.4%
11.6%
dic 2021
11.6%
11.6%
11.7%
nov 2021
11.7%
11.8%
11.9%
ott 2021
11.9%
11.7%
11.9%
set 2021
11.9%
12.0%
12.1%
ago 2021
12.1%
12.4%
12.3%
lug 2021
12.3%
12.3%
12.3%
123
Esporta

