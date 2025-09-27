Calendario Economico
Vendite al Dettaglio Cina a/a (China Retail Sales y/y)
|Basso
|3.4%
|3.9%
|
3.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.8%
|
3.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le vendite al dettaglio in Cina su base annua mostrano variazioni nella quantità di beni al dettaglio venduti durante il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Le vendite al dettaglio generali coprono tutti i settori dell'economia nazionale e il trasferimento di beni tra negozi al dettaglio e consumatori. Il calcolo delle vendite al dettaglio comprende:
- beni quotidiani venduti a residenti rurali e urbani, nonché materiali da costruzione e decorativi;
- macchine per ufficio e stazionarie, alimentari e carburante acquistati dalle aziende per i propri dipendenti (non per la rivendita);
- beni di consumo venduti a stranieri e residenti a Taiwan, Macao e Hong Kong durante il loro soggiorno nella Cina continentale;
- medicinali e attrezzature mediche (sia cinesi che straniere), acquistati da residenti cinesi;
- libri, supporti di stampa, francobolli da collezione, quaderni e altri articoli di cancelleria venduti da tipografie;
- beni di consumo rivenduti in negozi di seconda mano;
- merci vendute dagli agricoltori a zone non agricole e ad altri gruppi sociali.
Il calcolo non include materie prime, carburante e attrezzature venduti alle imprese per il ciclo di produzione; beni acquistati per la rivendita; francobolli venduti negli uffici postali; beni agricoli venduti agli agricoltori. Inoltre, il calcolo non include le vendite online di prodotti e servizi virtuali.
L'indicatore si basa sui dati di un'indagine sulle grandi aziende con un reddito annuo non inferiore a 20 milioni di yuan e delle loro filiali.
I dati sulle vendite al dettaglio consentono di valutare l'intensità dei flussi commerciali nazionali e delle spese dei consumatori. La crescita delle vendite al dettaglio può essere vista come positiva per lo yuan.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Cina a/a (China Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
