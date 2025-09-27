CalendarioSezioni

Vendite al Dettaglio Cina a/a (China Retail Sales y/y)

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics)
Settore
Consumatore
Basso 3.4% 3.9%
3.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.8%
3.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Le vendite al dettaglio in Cina su base annua mostrano variazioni nella quantità di beni al dettaglio venduti durante il mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Le vendite al dettaglio generali coprono tutti i settori dell'economia nazionale e il trasferimento di beni tra negozi al dettaglio e consumatori. Il calcolo delle vendite al dettaglio comprende:

  • beni quotidiani venduti a residenti rurali e urbani, nonché materiali da costruzione e decorativi;
  • macchine per ufficio e stazionarie, alimentari e carburante acquistati dalle aziende per i propri dipendenti (non per la rivendita);
  • beni di consumo venduti a stranieri e residenti a Taiwan, Macao e Hong Kong durante il loro soggiorno nella Cina continentale;
  • medicinali e attrezzature mediche (sia cinesi che straniere), acquistati da residenti cinesi;
  • libri, supporti di stampa, francobolli da collezione, quaderni e altri articoli di cancelleria venduti da tipografie;
  • beni di consumo rivenduti in negozi di seconda mano;
  • merci vendute dagli agricoltori a zone non agricole e ad altri gruppi sociali.

Il calcolo non include materie prime, carburante e attrezzature venduti alle imprese per il ciclo di produzione; beni acquistati per la rivendita; francobolli venduti negli uffici postali; beni agricoli venduti agli agricoltori. Inoltre, il calcolo non include le vendite online di prodotti e servizi virtuali.

L'indicatore si basa sui dati di un'indagine sulle grandi aziende con un reddito annuo non inferiore a 20 milioni di yuan e delle loro filiali.

I dati sulle vendite al dettaglio consentono di valutare l'intensità dei flussi commerciali nazionali e delle spese dei consumatori. La crescita delle vendite al dettaglio può essere vista come positiva per lo yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio Cina a/a (China Retail Sales y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
3.4%
3.9%
3.7%
lug 2025
3.7%
4.0%
4.8%
giu 2025
4.8%
4.2%
6.4%
mag 2025
6.4%
4.0%
5.1%
apr 2025
5.1%
4.2%
5.9%
mar 2025
5.9%
4.1%
4.0%
feb 2025
4.0%
2.2%
3.7%
dic 2024
3.7%
3.5%
3.0%
nov 2024
3.0%
4.8%
4.8%
ott 2024
4.8%
2.8%
3.2%
set 2024
3.2%
3.7%
2.1%
ago 2024
2.1%
4.4%
2.7%
lug 2024
2.7%
5.1%
2.0%
giu 2024
2.0%
8.5%
3.7%
mag 2024
3.7%
2.1%
2.3%
apr 2024
2.3%
-1.1%
3.1%
mar 2024
3.1%
6.3%
5.5%
feb 2024
5.5%
3.8%
7.4%
dic 2023
7.4%
5.2%
10.1%
nov 2023
10.1%
6.5%
7.6%
ott 2023
7.6%
5.0%
5.5%
set 2023
5.5%
3.5%
4.6%
ago 2023
4.6%
2.8%
2.5%
lug 2023
2.5%
7.8%
3.1%
giu 2023
3.1%
15.4%
12.7%
mag 2023
12.7%
14.5%
18.4%
apr 2023
18.4%
7.0%
10.6%
mar 2023
10.6%
0.8%
3.5%
feb 2023
3.5%
-3.8%
-1.8%
dic 2022
-1.8%
-3.2%
-5.9%
nov 2022
-5.9%
1.0%
-0.5%
ott 2022
-0.5%
3.9%
2.5%
set 2022
2.5%
4.0%
5.4%
ago 2022
5.4%
2.9%
2.7%
lug 2022
2.7%
-1.8%
3.1%
giu 2022
3.1%
-8.8%
-6.7%
mag 2022
-6.7%
-7.2%
-11.1%
apr 2022
-11.1%
1.6%
-3.5%
mar 2022
-3.5%
4.1%
6.7%
feb 2022
6.7%
2.8%
1.7%
dic 2021
1.7%
4.3%
3.9%
nov 2021
3.9%
4.6%
4.9%
ott 2021
4.9%
3.4%
4.4%
set 2021
4.4%
5.4%
2.5%
ago 2021
2.5%
10.2%
8.5%
lug 2021
8.5%
12.2%
12.1%
giu 2021
12.1%
14.9%
12.4%
mag 2021
12.4%
25.9%
17.7%
apr 2021
17.7%
35.2%
34.2%
mar 2021
34.2%
22.6%
33.8%
1234
