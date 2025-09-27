Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Cina (IPC) m/m (China Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Medio
|0.0%
|0.2%
|
0.4%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.1%
|
0.0%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice Cinese dei Prezzi al Consumo (IPC) m/m riflette una variazione del livello dei prezzi dei beni e dei servizi di consumo dal punto di vista delle famiglie, nel mese in un dato rispetto al precedente.
L'indicatore fornisce una riflessione completa dei livelli dei prezzi. Copre i prezzi al consumo per 262 tipi di beni e servizi di otto categorie di base, acquistati da residenti urbani e rurali cinesi. Le categorie includono cibo (compresi tabacco e liquori), abbigliamento, casa, servizi domestici, energia, trasporti e comunicazioni, istruzione, cultura e attività ricreative, assistenza sanitaria. Il calcolo dell'indice non include le imposte sul reddito e le voci di investimento (azioni, obbligazioni, oggetti d'antiquariato, ecc.).
L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio di oltre 88.000 unità di raccolta prezzi in 500 città e contee in 31 province cinesi. Questo esempio include centri commerciali, supermercati, fiere aperte, fornitori di e-commerce su Internet, cioè rivenditori di vario tipo e dimensioni.
L'indice dei prezzi al consumo è uno dei principali indicatori economici utilizzati per misurare l'inflazione nazionale. L'indice mostra come cambiano i prezzi dal punto di vista del consumatore. In altre parole, consente di stimare le variazioni del costo della vita.
L'indice viene utilizzato per l'adeguamento dei salari e dei pagamenti sociali. Inoltre, l'IPC viene utilizzato per adeguare la struttura dell'imposta sul reddito e nel calcolo di un PIL reale.
La crescita dell'IPC è vista come positiva per le quotazioni in yuan.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Cina (IPC) m/m (China Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
