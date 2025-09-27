CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo Cina (IPC) m/m (China Consumer Price Index (CPI) m/m)

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics)
Settore
Prezzi
Medio 0.0% 0.2%
0.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.1%
0.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice Cinese dei Prezzi al Consumo (IPC) m/m riflette una variazione del livello dei prezzi dei beni e dei servizi di consumo dal punto di vista delle famiglie, nel mese in un dato rispetto al precedente.

L'indicatore fornisce una riflessione completa dei livelli dei prezzi. Copre i prezzi al consumo per 262 tipi di beni e servizi di otto categorie di base, acquistati da residenti urbani e rurali cinesi. Le categorie includono cibo (compresi tabacco e liquori), abbigliamento, casa, servizi domestici, energia, trasporti e comunicazioni, istruzione, cultura e attività ricreative, assistenza sanitaria. Il calcolo dell'indice non include le imposte sul reddito e le voci di investimento (azioni, obbligazioni, oggetti d'antiquariato, ecc.).

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio di oltre 88.000 unità di raccolta prezzi in 500 città e contee in 31 province cinesi. Questo esempio include centri commerciali, supermercati, fiere aperte, fornitori di e-commerce su Internet, cioè rivenditori di vario tipo e dimensioni.

L'indice dei prezzi al consumo è uno dei principali indicatori economici utilizzati per misurare l'inflazione nazionale. L'indice mostra come cambiano i prezzi dal punto di vista del consumatore. In altre parole, consente di stimare le variazioni del costo della vita.

L'indice viene utilizzato per l'adeguamento dei salari e dei pagamenti sociali. Inoltre, l'IPC viene utilizzato per adeguare la struttura dell'imposta sul reddito e nel calcolo di un PIL reale.

La crescita dell'IPC è vista come positiva per le quotazioni in yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Cina (IPC) m/m (China Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.0%
0.2%
0.4%
lug 2025
0.4%
0.3%
-0.1%
giu 2025
-0.1%
0.0%
-0.2%
mag 2025
-0.2%
-0.1%
0.1%
apr 2025
0.1%
-0.5%
-0.4%
mar 2025
-0.4%
-0.1%
-0.2%
feb 2025
-0.2%
0.5%
0.7%
gen 2025
0.7%
0.1%
0.0%
dic 2024
0.0%
-0.4%
-0.6%
nov 2024
-0.6%
-0.4%
-0.3%
ott 2024
-0.3%
-0.2%
0.0%
set 2024
0.0%
0.3%
0.4%
ago 2024
0.4%
0.3%
0.5%
lug 2024
0.5%
0.0%
-0.2%
giu 2024
-0.2%
0.0%
-0.1%
mag 2024
-0.1%
-0.4%
0.1%
apr 2024
0.1%
-0.3%
-1.0%
mar 2024
-1.0%
0.5%
1.0%
feb 2024
1.0%
0.1%
0.3%
gen 2024
0.3%
0.1%
0.1%
dic 2023
0.1%
-0.1%
-0.5%
nov 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
ott 2023
-0.1%
-0.1%
0.2%
set 2023
0.2%
0.0%
0.3%
ago 2023
0.3%
0.1%
0.2%
lug 2023
0.2%
0.0%
-0.2%
giu 2023
-0.2%
0.0%
-0.2%
mag 2023
-0.2%
-0.1%
-0.1%
apr 2023
-0.1%
-0.1%
-0.3%
mar 2023
-0.3%
0.1%
-0.5%
feb 2023
-0.5%
0.3%
0.8%
gen 2023
0.8%
0.3%
0.0%
dic 2022
0.0%
0.2%
-0.2%
nov 2022
-0.2%
0.1%
0.1%
ott 2022
0.1%
-0.1%
0.3%
set 2022
0.3%
0.0%
-0.1%
ago 2022
-0.1%
0.1%
0.5%
lug 2022
0.5%
0.2%
0.0%
giu 2022
0.0%
0.0%
-0.2%
mag 2022
-0.2%
-0.4%
0.4%
apr 2022
0.4%
-0.6%
0.0%
mar 2022
0.0%
-0.1%
0.6%
feb 2022
0.6%
0.4%
0.4%
gen 2022
0.4%
0.7%
-0.3%
dic 2021
-0.3%
0.6%
0.4%
nov 2021
0.4%
0.0%
0.7%
ott 2021
0.7%
-0.3%
0.0%
set 2021
0.0%
-0.1%
0.1%
ago 2021
0.1%
0.5%
0.3%
lug 2021
0.3%
0.6%
-0.4%
1234
