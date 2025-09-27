CalendarioSezioni

Indice dei Direttori d'Acquisto Non Manifatturiero Cina (PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics)
Settore
Azienda
Medio 50.3 50.5
50.1
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
50.6
50.3
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L’Indice Cinese dei Direttori degli Acquisti Non Manifatturiero (PMI) è un indicatore alternativo del PMI del settore dei servizi cinese, calcolato dagli organismi statistici statali. Il calcolo si basa su un sondaggio mensile dei responsabili degli acquisti di 4000 aziende cinesi del settore dei servizi.

Il questionario include 10 domande sui seguenti aspetti delle condizioni aziendali nell'ultimo mese: volume di produzione, numero di nuovi ordini, numero di ordini di esportazione, numero di ordini non evasi, scorte di prodotti finiti nei magazzini, prezzi pagati, prezzi ricevuti, numero di dipendenti, consegne dei fornitori, aspettative per la produzione e attività commerciale per i prossimi 6 mesi.

Gli intervistati vengono interpellati per fornire una descrizione relativa piuttosto che quantitativa di questi indicatori: se ognuno di essi è migliorato, peggiorato o non è cambiato. Gli indici diffusi ausiliari vengono compilati in base ai dati ricevuti. Ciascuno di questi indici viene calcolato come percentuale di risposte positive più la metà di quelle neutre. Il PMI non manifatturiero viene compilato utilizzando questi sottoindici.

Il PMI è uno degli indicatori chiave dello stato dell'economia nazionale e, in particolare, del suo settore dei servizi. I responsabili degli acquisti sono di solito i primi a notare cambiamenti nelle condizioni aziendali a causa delle specifiche del loro lavoro, quindi il PMI può essere considerato un indicatore principale del settore dei servizi del Paese.

Letture superiori a 50 indicano una crescita generale dell'attività del settore dei servizi e letture inferiori a 50 indicano un calo. La crescita del PMI non manifatturiero indica lo sviluppo del settore dei servizi dell'economia cinese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Direttori d'Acquisto Non Manifatturiero Cina (PMI) (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
50.3
50.5
50.1
lug 2025
50.1
50.3
50.5
giu 2025
50.5
50.1
50.3
mag 2025
50.3
50.0
50.4
apr 2025
50.4
50.1
50.8
mar 2025
50.8
49.5
50.4
feb 2025
50.4
50.6
50.2
gen 2025
50.2
51.9
52.2
dic 2024
52.2
50.6
50.0
nov 2024
50.0
50.1
50.2
ott 2024
50.2
51.5
50.0
set 2024
50.0
51.2
50.3
ago 2024
50.3
51.4
50.2
lug 2024
50.2
51.3
50.5
giu 2024
50.5
49.9
51.1
mag 2024
51.1
51.2
51.2
apr 2024
51.2
54.2
53.0
mar 2024
53.0
51.4
51.4
feb 2024
51.4
51.2
50.7
gen 2024
50.7
44.0
50.4
dic 2023
50.4
51.0
50.2
nov 2023
50.2
50.9
50.6
ott 2023
50.6
50.8
51.7
set 2023
51.7
50.8
51.0
ago 2023
51.0
50.8
51.5
lug 2023
51.5
50.8
53.2
giu 2023
53.2
50.8
54.5
mag 2023
54.5
50.7
56.4
apr 2023
56.4
50.4
58.2
mar 2023
58.2
50.0
56.3
feb 2023
56.3
49.7
54.4
gen 2023
54.4
51.0
41.6
dic 2022
41.6
51.4
46.7
nov 2022
46.7
51.7
48.7
ott 2022
48.7
51.9
50.6
set 2022
50.6
52.0
52.6
ago 2022
52.6
52.2
53.8
lug 2022
53.8
52.3
54.7
giu 2022
54.7
52.5
47.8
mag 2022
47.8
50.7
41.9
apr 2022
41.9
53.0
48.4
mar 2022
48.4
53.2
51.6
feb 2022
51.6
51.1
gen 2022
51.1
53.2
52.7
dic 2021
52.7
53.1
52.3
nov 2021
52.3
53.0
52.4
ott 2021
52.4
52.9
53.2
set 2021
53.2
52.7
47.5
ago 2021
47.5
52.8
53.3
lug 2021
53.3
52.8
53.5
1234
