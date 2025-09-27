L’Indice Cinese dei Direttori degli Acquisti Non Manifatturiero (PMI) è un indicatore alternativo del PMI del settore dei servizi cinese, calcolato dagli organismi statistici statali. Il calcolo si basa su un sondaggio mensile dei responsabili degli acquisti di 4000 aziende cinesi del settore dei servizi.

Il questionario include 10 domande sui seguenti aspetti delle condizioni aziendali nell'ultimo mese: volume di produzione, numero di nuovi ordini, numero di ordini di esportazione, numero di ordini non evasi, scorte di prodotti finiti nei magazzini, prezzi pagati, prezzi ricevuti, numero di dipendenti, consegne dei fornitori, aspettative per la produzione e attività commerciale per i prossimi 6 mesi.

Gli intervistati vengono interpellati per fornire una descrizione relativa piuttosto che quantitativa di questi indicatori: se ognuno di essi è migliorato, peggiorato o non è cambiato. Gli indici diffusi ausiliari vengono compilati in base ai dati ricevuti. Ciascuno di questi indici viene calcolato come percentuale di risposte positive più la metà di quelle neutre. Il PMI non manifatturiero viene compilato utilizzando questi sottoindici.

Il PMI è uno degli indicatori chiave dello stato dell'economia nazionale e, in particolare, del suo settore dei servizi. I responsabili degli acquisti sono di solito i primi a notare cambiamenti nelle condizioni aziendali a causa delle specifiche del loro lavoro, quindi il PMI può essere considerato un indicatore principale del settore dei servizi del Paese.

Letture superiori a 50 indicano una crescita generale dell'attività del settore dei servizi e letture inferiori a 50 indicano un calo. La crescita del PMI non manifatturiero indica lo sviluppo del settore dei servizi dell'economia cinese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori: