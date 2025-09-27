CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice Composito Cinese dei Direttori degli Acquisti (PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics)
Settore
Azienda
Medio 50.5
50.2
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
50.5
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il PMI Composito è un rapporto di sintesi mensile riguardante i cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle imprese private nei settori manifatturiero e dei servizi. Il calcolo dell'indicatore si basa sui sondaggi dei rappresentanti di un certo numero di aziende. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore. L'indice riflette le condizioni per fare affari nel Paese. Letture superiori a 50 possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Composito Cinese dei Direttori degli Acquisti (PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
50.5
50.2
lug 2025
50.2
50.7
giu 2025
50.7
50.4
mag 2025
50.4
50.2
apr 2025
50.2
51.4
mar 2025
51.4
51.1
feb 2025
51.1
50.1
gen 2025
50.1
52.2
dic 2024
52.2
50.8
nov 2024
50.8
50.8
ott 2024
50.8
50.4
set 2024
50.4
50.1
ago 2024
50.1
50.2
lug 2024
50.2
50.5
giu 2024
50.5
51.0
mag 2024
51.0
51.7
apr 2024
51.7
52.7
mar 2024
52.7
50.9
feb 2024
50.9
50.9
gen 2024
50.9
50.3
dic 2023
50.3
50.4
nov 2023
50.4
50.7
ott 2023
50.7
52.0
set 2023
52.0
51.3
ago 2023
51.3
51.1
lug 2023
51.1
52.3
giu 2023
52.3
52.9
mag 2023
52.9
54.4
apr 2023
54.4
57.0
mar 2023
57.0
56.4
feb 2023
56.4
52.9
gen 2023
52.9
42.6
dic 2022
42.6
47.1
nov 2022
47.1
49.0
ott 2022
49.0
50.9
set 2022
50.9
51.7
ago 2022
51.7
52.5
lug 2022
52.5
54.1
giu 2022
54.1
48.4
mag 2022
48.4
42.7
apr 2022
42.7
48.8
mar 2022
48.8
51.2
feb 2022
51.2
51.0
gen 2022
51.0
52.2
dic 2021
52.2
52.2
nov 2021
52.2
50.8
ott 2021
50.8
51.7
set 2021
51.7
48.9
ago 2021
48.9
52.4
lug 2021
52.4
52.9
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento