Calendario Economico
Indice Composito Cinese dei Direttori degli Acquisti (PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Medio
|50.5
|
50.2
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
50.5
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il PMI Composito è un rapporto di sintesi mensile riguardante i cambiamenti nelle condizioni di lavoro delle imprese private nei settori manifatturiero e dei servizi. Il calcolo dell'indicatore si basa sui sondaggi dei rappresentanti di un certo numero di aziende. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore. L'indice riflette le condizioni per fare affari nel Paese. Letture superiori a 50 possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in yuan.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Composito Cinese dei Direttori degli Acquisti (PMI) (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.
