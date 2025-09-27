CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI) (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 53.0 51.5
52.6
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
51.7
53.0
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Caixin Service Purchasing Managers Index (PMI) fornisce una panoramica dello stato del settore dei servizi in Cina. L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio tra i responsabili degli acquisti di oltre 400 aziende del settore dei servizi. Le aziende vengono selezionate in base al loro contributo al PIL cinese, in conformità con la classificazione standard del settore.

L'indicatore si riferisce agli indici della famiglia dei responsabili degli acquisti calcolati dall'agenzia internazionale Markit. Questa agenzia collabora con il gruppo mediatico cinese Caixin.

I partecipanti al sondaggio vengono intervistati per valutare i cambiamenti nella loro azienda: se vari indicatori sono migliorati, peggiorati o sono rimasti invariati nell'ultimo mese. Il questionario per il settore dei servizi contiene domande sull'attività commerciale, i nuovi ordini, i prezzi pagati e ricevuti, l'occupazione e le prospettive commerciali. Gli indici diffusi sono compilati in base all'indagine e il PMI finale del settore dei servizi viene calcolato utilizzando questi indici diffusi.

Sottoindici diffusi separati possono fungere da indicatori principali: i responsabili degli acquisti prima di altri sentono i cambiamenti legati a consegne, ordini e altri importanti parametri economici. Pertanto, le loro stime degli stati del mercato arrivano prima di altri valori statistici, che di solito vengono calcolati dopo che la situazione è cambiata.

Letture superiori a 50 indicano una crescita generale dell'attività del settore dei servizi e letture inferiori a 50 indicano un calo. La crescita del PMI dei servizi suggerisce un ulteriore sviluppo dell'industria dei servizi cinese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI) (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
53.0
51.5
52.6
lug 2025
52.6
51.0
50.6
giu 2025
50.6
51.3
51.1
mag 2025
51.1
51.4
50.7
apr 2025
50.7
51.6
51.9
mar 2025
51.9
51.7
51.4
feb 2025
51.4
51.8
51.0
gen 2025
51.0
51.8
52.2
dic 2024
52.2
51.9
51.5
nov 2024
51.5
52.1
52.0
ott 2024
52.0
52.2
50.3
set 2024
50.3
52.3
51.6
ago 2024
51.6
52.4
52.1
lug 2024
52.1
51.4
51.2
giu 2024
51.2
53.5
54.0
mag 2024
54.0
52.6
52.5
apr 2024
52.5
52.6
52.7
mar 2024
52.7
51.2
52.5
feb 2024
52.5
51.9
52.7
gen 2024
52.7
54.2
52.9
dic 2023
52.9
50.9
51.5
nov 2023
51.5
50.3
50.4
ott 2023
50.4
51.0
50.2
set 2023
50.2
52.9
51.8
ago 2023
51.8
54.0
54.1
lug 2023
54.1
55.5
53.9
giu 2023
53.9
56.8
57.1
mag 2023
57.1
57.1
56.4
apr 2023
56.4
56.5
57.8
mar 2023
57.8
54.0
55.0
feb 2023
55.0
50.5
52.9
gen 2023
52.9
47.3
48.0
dic 2022
48.0
47.5
46.7
nov 2022
46.7
48.8
48.4
ott 2022
48.4
52.1
49.3
set 2022
49.3
55.3
55.0
ago 2022
55.0
55.0
55.5
lug 2022
55.5
48.0
54.5
giu 2022
54.5
47.3
41.4
mag 2022
41.4
47.3
36.2
apr 2022
36.2
52.8
42.0
mar 2022
42.0
53.0
50.2
feb 2022
50.2
53.0
51.4
gen 2022
51.4
52.9
53.1
dic 2021
53.1
52.7
52.1
nov 2021
52.1
52.4
53.8
ott 2021
53.8
50.7
53.4
set 2021
53.4
50.7
46.7
ago 2021
46.7
52.6
54.9
lug 2021
54.9
52.7
50.3
1234
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento