Il Caixin Service Purchasing Managers Index (PMI) fornisce una panoramica dello stato del settore dei servizi in Cina. L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio tra i responsabili degli acquisti di oltre 400 aziende del settore dei servizi. Le aziende vengono selezionate in base al loro contributo al PIL cinese, in conformità con la classificazione standard del settore.

L'indicatore si riferisce agli indici della famiglia dei responsabili degli acquisti calcolati dall'agenzia internazionale Markit. Questa agenzia collabora con il gruppo mediatico cinese Caixin.

I partecipanti al sondaggio vengono intervistati per valutare i cambiamenti nella loro azienda: se vari indicatori sono migliorati, peggiorati o sono rimasti invariati nell'ultimo mese. Il questionario per il settore dei servizi contiene domande sull'attività commerciale, i nuovi ordini, i prezzi pagati e ricevuti, l'occupazione e le prospettive commerciali. Gli indici diffusi sono compilati in base all'indagine e il PMI finale del settore dei servizi viene calcolato utilizzando questi indici diffusi.

Sottoindici diffusi separati possono fungere da indicatori principali: i responsabili degli acquisti prima di altri sentono i cambiamenti legati a consegne, ordini e altri importanti parametri economici. Pertanto, le loro stime degli stati del mercato arrivano prima di altri valori statistici, che di solito vengono calcolati dopo che la situazione è cambiata.

Letture superiori a 50 indicano una crescita generale dell'attività del settore dei servizi e letture inferiori a 50 indicano un calo. La crescita del PMI dei servizi suggerisce un ulteriore sviluppo dell'industria dei servizi cinese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori: