Profitto Industriale Cinese da Inizio Anno a/a (China Industrial Profit Year to Date y/y)

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics)
Settore
Azienda
Basso 0.9%
-1.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Utile Industriale da inizio anno a/a riflette la variazione percentuale del reddito delle società cinesi del settore dei servizi meno la loro spesa, dall'inizio dell'anno solare alla data corrente, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Letture superiori alle attese possono influenzare positivamente le quotazioni dello yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Profitto Industriale Cinese da Inizio Anno a/a (China Industrial Profit Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
0.9%
-1.7%
lug 2025
-1.7%
-1.8%
giu 2025
-1.8%
-1.1%
mag 2025
-1.1%
1.4%
apr 2025
1.4%
0.8%
mar 2025
0.8%
-0.3%
feb 2025
-0.3%
-3.3%
dic 2024
-3.3%
-4.7%
nov 2024
-4.7%
-4.3%
ott 2024
-4.3%
-3.5%
set 2024
-3.5%
0.5%
ago 2024
0.5%
3.6%
lug 2024
3.6%
3.5%
giu 2024
3.5%
3.4%
mag 2024
3.4%
4.3%
apr 2024
4.3%
4.3%
mar 2024
4.3%
10.2%
feb 2024
10.2%
-2.3%
dic 2023
-2.3%
-4.4%
nov 2023
-4.4%
-7.8%
ott 2023
-7.8%
-9.0%
set 2023
-9.0%
-11.7%
ago 2023
-11.7%
-15.5%
lug 2023
-15.5%
-16.8%
giu 2023
-16.8%
-18.8%
mag 2023
-18.8%
-20.6%
apr 2023
-20.6%
-21.4%
mar 2023
-21.4%
-22.9%
feb 2023
-22.9%
-4.0%
dic 2022
-4.0%
-3.6%
nov 2022
-3.6%
-3.0%
ott 2022
-3.0%
-2.3%
set 2022
-2.3%
-2.1%
ago 2022
-2.1%
-1.1%
lug 2022
-1.1%
1.0%
giu 2022
1.0%
1.0%
mag 2022
1.0%
3.5%
apr 2022
3.5%
8.5%
mar 2022
8.5%
5.0%
feb 2022
5.0%
34.3%
dic 2021
34.3%
38.0%
nov 2021
38.0%
42.2%
ott 2021
42.2%
44.7%
set 2021
44.7%
49.5%
ago 2021
49.5%
57.3%
lug 2021
57.3%
66.9%
giu 2021
66.9%
83.4%
mag 2021
83.4%
106.1%
apr 2021
106.1%
137.3%
mar 2021
137.3%
178.9%
12
