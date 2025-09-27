Calendario Economico
Profitto Industriale Cinese da Inizio Anno a/a (China Industrial Profit Year to Date y/y)
|Basso
|0.9%
|
-1.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
0.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Utile Industriale da inizio anno a/a riflette la variazione percentuale del reddito delle società cinesi del settore dei servizi meno la loro spesa, dall'inizio dell'anno solare alla data corrente, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Letture superiori alle attese possono influenzare positivamente le quotazioni dello yuan.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Profitto Industriale Cinese da Inizio Anno a/a (China Industrial Profit Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico.
