Il Caixin Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) fornisce una panoramica dello stato dell'industria manifatturiera cinese. L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio tra i responsabili degli acquisti di oltre 500 grandi aziende manifatturiere. Le aziende vengono selezionate in base al loro contributo al PIL cinese, in conformità con la classificazione standard del settore.

L'indicatore si riferisce agli indici della famiglia dei responsabili degli acquisti calcolati dall'agenzia internazionale Markit. Questa agenzia collabora con il gruppo mediatico cinese Caixin.

Il PMI è un indicatore composito, che comprende cinque sottoindici separati con pesi diversi:

Indice dei nuovi ordini — 0,3;

Produzione — 0,25;

Occupazione — 0,2;

Consegne fornitori — 0,15;

Scorte — 0,1.

I partecipanti al sondaggio vengono intervistati per valutare i cambiamenti nella loro azienda: se gli indicatori suddetti sono migliorati, peggiorati o sono rimasti invariati nell'ultimo mese. Il questionario per il settore manifatturiero contiene domande sulla produzione, i nuovi ordini (per il mercato interno e le esportazioni), gli ordini non evasi, i prezzi pagati e ricevuti, le consegne dei fornitori, le scorte, le scorte, l'occupazione e le prospettive di produzione stimate a breve termine.

Gli indici diffusi sono compilati in base all'indagine e il PMI manifatturiero comune viene calcolato utilizzando questi indici diffusi in conformità con i pesi suddetti.

Sottoindici diffusi separati possono fungere da indicatori principali: i responsabili degli acquisti prima di altri sentono i cambiamenti legati a consegne, ordini e altri importanti parametri economici. Pertanto, le loro stime degli stati del mercato arrivano prima di altri valori statistici, che di solito vengono calcolati dopo che la situazione è cambiata.

Letture superiori a 50 indicano una crescita generale dell'attività manifatturiera e letture inferiori a 50 indicano un calo. La crescita del PMI manifatturiero suggerisce un ulteriore sviluppo dell'industria manifatturiera cinese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori: