Indice Caixin China Manufacturing Purchasing Managers (PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 50.5 50.6
49.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
50.6
50.5
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Caixin Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) fornisce una panoramica dello stato dell'industria manifatturiera cinese. L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio tra i responsabili degli acquisti di oltre 500 grandi aziende manifatturiere. Le aziende vengono selezionate in base al loro contributo al PIL cinese, in conformità con la classificazione standard del settore.

L'indicatore si riferisce agli indici della famiglia dei responsabili degli acquisti calcolati dall'agenzia internazionale Markit. Questa agenzia collabora con il gruppo mediatico cinese Caixin.

Il PMI è un indicatore composito, che comprende cinque sottoindici separati con pesi diversi:

  • Indice dei nuovi ordini — 0,3;
  • Produzione — 0,25;
  • Occupazione — 0,2;
  • Consegne fornitori — 0,15;
  • Scorte — 0,1.

I partecipanti al sondaggio vengono intervistati per valutare i cambiamenti nella loro azienda: se gli indicatori suddetti sono migliorati, peggiorati o sono rimasti invariati nell'ultimo mese. Il questionario per il settore manifatturiero contiene domande sulla produzione, i nuovi ordini (per il mercato interno e le esportazioni), gli ordini non evasi, i prezzi pagati e ricevuti, le consegne dei fornitori, le scorte, le scorte, l'occupazione e le prospettive di produzione stimate a breve termine.

Gli indici diffusi sono compilati in base all'indagine e il PMI manifatturiero comune viene calcolato utilizzando questi indici diffusi in conformità con i pesi suddetti.

Sottoindici diffusi separati possono fungere da indicatori principali: i responsabili degli acquisti prima di altri sentono i cambiamenti legati a consegne, ordini e altri importanti parametri economici. Pertanto, le loro stime degli stati del mercato arrivano prima di altri valori statistici, che di solito vengono calcolati dopo che la situazione è cambiata.

Letture superiori a 50 indicano una crescita generale dell'attività manifatturiera e letture inferiori a 50 indicano un calo. La crescita del PMI manifatturiero suggerisce un ulteriore sviluppo dell'industria manifatturiera cinese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Caixin China Manufacturing Purchasing Managers (PMI) (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
50.5
50.6
49.5
lug 2025
49.5
50.7
50.4
giu 2025
50.4
49.2
48.3
mag 2025
48.3
50.9
50.4
apr 2025
50.4
50.8
51.2
mar 2025
51.2
50.7
50.8
feb 2025
50.8
50.7
50.1
gen 2025
50.1
51.4
50.5
dic 2024
50.5
50.6
51.5
nov 2024
51.5
49.5
50.3
ott 2024
50.3
50.2
49.3
set 2024
49.3
51.1
50.4
ago 2024
50.4
50.7
49.8
lug 2024
49.8
51.6
51.8
giu 2024
51.8
51.3
51.7
mag 2024
51.7
51.1
51.4
apr 2024
51.4
50.9
51.1
mar 2024
51.1
50.8
50.9
feb 2024
50.9
50.2
50.8
gen 2024
50.8
50.1
50.8
dic 2023
50.8
50.3
50.7
nov 2023
50.7
50.4
49.5
ott 2023
49.5
50.8
50.6
set 2023
50.6
50.1
51.0
ago 2023
51.0
49.8
49.2
lug 2023
49.2
50.7
50.5
giu 2023
50.5
50.2
50.9
mag 2023
50.9
49.7
49.5
apr 2023
49.5
50.8
50.0
mar 2023
50.0
50.4
51.6
feb 2023
51.6
49.1
49.2
gen 2023
49.2
49.2
49.0
dic 2022
49.0
49.3
49.4
nov 2022
49.4
48.6
49.2
ott 2022
49.2
48.7
48.1
set 2022
48.1
49.9
49.5
ago 2022
49.5
51.0
50.4
lug 2022
50.4
49.9
51.7
giu 2022
51.7
47.0
48.1
mag 2022
48.1
47.0
46.0
apr 2022
46.0
49.2
48.1
mar 2022
48.1
49.7
50.4
feb 2022
50.4
49.9
49.1
gen 2022
49.1
50.3
50.9
dic 2021
50.9
50.2
49.9
nov 2021
49.9
50.2
50.6
ott 2021
50.6
49.5
50.0
set 2021
50.0
49.7
49.2
ago 2021
49.2
50.7
50.3
lug 2021
50.3
51.6
51.3
12345
