Calendario Economico
Vendite al Dettaglio in Cina da Inizio Anno a/a (China Retail Sales Year to Date y/y)
|Basso
|4.6%
|
4.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
4.6%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Vendite al Dettaglio da inizio anno a/a riflette la variazione percentuale delle vendite al dettaglio in Cina, dall'inizio dell'anno solare alla data corrente, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calcolo viene adeguato per l'inflazione. L'indice è spesso chiamato indicatore della spesa al consumo e consente di valutare l'inflazione in Cina. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni dello yuan.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al Dettaglio in Cina da Inizio Anno a/a (China Retail Sales Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico.
