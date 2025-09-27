CalendarioSezioni

Vendite al Dettaglio in Cina da Inizio Anno a/a (China Retail Sales Year to Date y/y)

Cina
CNY, Yuan cinese
Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics)
Consumatore
Vendite al Dettaglio da inizio anno a/a riflette la variazione percentuale delle vendite al dettaglio in Cina, dall'inizio dell'anno solare alla data corrente, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il calcolo viene adeguato per l'inflazione. L'indice è spesso chiamato indicatore della spesa al consumo e consente di valutare l'inflazione in Cina. La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni dello yuan.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
4.6%
4.8%
lug 2025
4.8%
5.0%
giu 2025
5.0%
5.0%
mag 2025
5.0%
4.7%
apr 2025
4.7%
4.6%
mar 2025
4.6%
4.0%
feb 2025
4.0%
3.5%
dic 2024
3.5%
3.5%
nov 2024
3.5%
3.5%
ott 2024
3.5%
3.3%
set 2024
3.3%
3.4%
ago 2024
3.4%
3.5%
lug 2024
3.5%
3.7%
giu 2024
3.7%
4.1%
mag 2024
4.1%
4.1%
apr 2024
4.1%
4.7%
mar 2024
4.7%
5.5%
feb 2024
5.5%
7.2%
dic 2023
7.2%
7.2%
nov 2023
7.2%
6.9%
ott 2023
6.9%
6.8%
set 2023
6.8%
7.0%
ago 2023
7.0%
7.3%
lug 2023
7.3%
8.2%
giu 2023
8.2%
9.3%
mag 2023
9.3%
8.5%
apr 2023
8.5%
5.8%
mar 2023
5.8%
3.5%
feb 2023
3.5%
-0.2%
dic 2022
-0.2%
-0.1%
nov 2022
-0.1%
0.6%
ott 2022
0.6%
0.7%
set 2022
0.7%
0.5%
ago 2022
0.5%
-0.2%
lug 2022
-0.2%
-0.7%
giu 2022
-0.7%
-1.5%
mag 2022
-1.5%
-0.2%
apr 2022
-0.2%
3.3%
mar 2022
3.3%
6.7%
feb 2022
6.7%
12.5%
dic 2021
12.5%
13.7%
nov 2021
13.7%
14.9%
ott 2021
14.9%
16.4%
set 2021
16.4%
18.1%
ago 2021
18.1%
20.7%
lug 2021
20.7%
23.0%
giu 2021
23.0%
25.7%
mag 2021
25.7%
29.6%
apr 2021
29.6%
33.9%
mar 2021
33.9%
33.8%
