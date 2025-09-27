CalendarioSezioni

Indice Caixin China Composite dei Direttori degli Acquisti (PMI) (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
S&P Global
Settore
Azienda
Medio 51.9
50.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
51.9
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Il Caixin Composite Purchasing Managers Index (PMI) cinese è un indicatore dell'attività manifatturiera a livello nazionale, che riflette le tendenze di sviluppo delle attività del settore privato. Lo studio è sponsorizzato da Caixin ed è condotto da IHS Markit. Si concentra sulle piccole e medie imprese per riempire una nicchia scoperta dai dati ufficiali. I dati vengono raccolti da un sondaggio su un gruppo rappresentativo di 400 aziende.

I responsabili degli acquisti a volte possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Le risposte vengono raccolte nella seconda metà di ogni mese.

L'indice finale viene calcolato sommando metà della percentuale di risposte "invariate" alla percentuale di risposte che valutano il livello corrente come "superiore". Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati considera positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI cinese è strettamente monitorato in tutto il mondo, perché la Cina è la seconda economia più grande e il più grande consumatore e produttore di metalli. La crescita del PMI è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per lo yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice Caixin China Composite dei Direttori degli Acquisti (PMI) (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
51.9
50.8
lug 2025
50.8
51.3
giu 2025
51.3
49.6
mag 2025
49.6
51.1
apr 2025
51.1
51.8
mar 2025
51.8
51.5
feb 2025
51.5
51.1
gen 2025
51.1
51.4
dic 2024
51.4
52.3
nov 2024
52.3
51.9
ott 2024
51.9
50.3
set 2024
50.3
51.2
ago 2024
51.2
51.2
lug 2024
51.2
52.8
giu 2024
52.8
54.1
mag 2024
54.1
52.8
apr 2024
52.8
52.7
mar 2024
52.7
52.5
feb 2024
52.5
52.5
gen 2024
52.5
52.6
dic 2023
52.6
51.6
nov 2023
51.6
50.0
ott 2023
50.0
50.9
set 2023
50.9
51.7
ago 2023
51.7
51.9
lug 2023
51.9
52.5
giu 2023
52.5
55.6
mag 2023
55.6
53.6
apr 2023
53.6
54.5
mar 2023
54.5
54.2
feb 2023
54.2
51.1
gen 2023
51.1
48.3
dic 2022
48.3
47.0
nov 2022
47.0
48.3
ott 2022
48.3
48.5
set 2022
48.5
53.0
ago 2022
53.0
54.0
lug 2022
54.0
55.3
giu 2022
55.3
42.2
mag 2022
42.2
37.2
apr 2022
37.2
43.9
mar 2022
43.9
50.1
feb 2022
50.1
50.1
gen 2022
50.1
53.0
dic 2021
53.0
51.2
nov 2021
51.2
51.5
ott 2021
51.5
51.4
set 2021
51.4
47.2
ago 2021
47.2
53.1
lug 2021
53.1
50.6
12
