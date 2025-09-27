Il Caixin Composite Purchasing Managers Index (PMI) cinese è un indicatore dell'attività manifatturiera a livello nazionale, che riflette le tendenze di sviluppo delle attività del settore privato. Lo studio è sponsorizzato da Caixin ed è condotto da IHS Markit. Si concentra sulle piccole e medie imprese per riempire una nicchia scoperta dai dati ufficiali. I dati vengono raccolti da un sondaggio su un gruppo rappresentativo di 400 aziende.

I responsabili degli acquisti a volte possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, poiché gli acquisti precedono l'attività produttiva di un'azienda, quindi quelli tra i primi a notare i cambiamenti sono i responsabili degli acquisti. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario in cui valutano i parametri di base del loro lavoro: prezzi di input e output, occupazione, produzione, nuovi ordini, ecc. I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative, cioè se i dati sono in alto, o se i dati sono in calo o se i dati rimangono gli stessi. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica. Le risposte vengono raccolte nella seconda metà di ogni mese.

L'indice finale viene calcolato sommando metà della percentuale di risposte "invariate" alla percentuale di risposte che valutano il livello corrente come "superiore". Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati considera positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI cinese è strettamente monitorato in tutto il mondo, perché la Cina è la seconda economia più grande e il più grande consumatore e produttore di metalli. La crescita del PMI è un indicatore di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per lo yuan.

Ultimi valori: