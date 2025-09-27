L'indice cinese dei prezzi al consumo (IPC) su base annua riflette una variazione del livello dei prezzi dei beni e dei servizi di consumo dal punto di vista delle famiglie, nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

L'indicatore fornisce una riflessione completa dei livelli dei prezzi. Copre i prezzi al consumo per 262 tipi di beni e servizi di otto categorie di base, acquistati da residenti urbani e rurali cinesi. Le categorie includono cibo (compresi tabacco e liquori), abbigliamento, casa, servizi domestici, energia, trasporti e comunicazioni, istruzione, cultura e attività ricreative, assistenza sanitaria. Il calcolo dell'indice non include le imposte sul reddito e le voci di investimento (azioni, obbligazioni, oggetti d'antiquariato, ecc.).

L'indice è calcolato sulla base di un sondaggio di oltre 88.000 unità di raccolta prezzi in 500 città e contee in 31 province cinesi. Questo esempio include centri commerciali, supermercati, fiere aperte, fornitori di e-commerce su Internet, cioè rivenditori di vario tipo e dimensioni.

L'indice dei prezzi al consumo è uno dei principali indicatori economici utilizzati per misurare l'inflazione nazionale. L'indice mostra come cambiano i prezzi dal punto di vista del consumatore. In altre parole, consente di stimare le variazioni del costo della vita.

L'indice viene utilizzato per l'adeguamento dei salari e dei pagamenti sociali. Inoltre, l'IPC viene utilizzato per adeguare la struttura dell'imposta sul reddito e nel calcolo di un PIL reale.

La crescita dell'IPC è vista come positiva per le quotazioni in yuan.

