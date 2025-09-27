L’Investimento in Beni Immobili Cinese a/a riflette le dinamiche delle variazioni nella quantità di fondi investiti in beni immobili di imprese cinesi non agricole nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il calcolo dell'indicatore include solo progetti di investimento superiori a 500.000 yuan.

L'investimento in beni immobili si riferisce alla spesa per investimenti di capitale non rurali in termini monetari. L'indicatore copre gli investimenti da tutte le fonti: fondi statali, fondi privati, fondi investiti da stranieri in società cinesi, ecc. Gli investimenti nelle imprese cinesi di tutte le forme esistenti di registrazione sono inclusi nell'indicatore.

Gli investimenti in beni immobili in tutto il Paese sono suddivisi in quattro gruppi principali:

Investimenti nella costruzione di capitali;

Investimenti nell'innovazione (acquisto e installazione di nuove attrezzature, introduzione di nuove tecnologie, ricostruzione e ammodernamento delle imprese, ecc.);

Investimenti nello sviluppo immobiliare (compresa la costruzione di nuovi edifici residenziali e amministrativi, elettricità e altre comunicazioni, altri progetti infrastrutturali);

Altri investimenti in beni immobili (progetti minerari, espansione di imprese minerarie, ricostruzione di strade, progetti di stoccaggio, ecc.).

L'investimento in beni immobili è il metodo principale per la riproduzione sociale dei beni immobili. La costruzione e l'acquisto di beni immobili portano tecnologie e attrezzature moderne all'economia nazionale, che consente di aumentare i volumi di produzione e ridurre i costi.

Inoltre, la crescita degli investimenti in beni immobili consente di prevedere la crescita dell'attività dell'economia nazionale e caratterizza positivamente l'attuale livello dell’attività commerciale. Pertanto, la crescita degli investimenti in beni immobili può essere vista come positiva per le quotazioni in yuan.

Ultimi valori: