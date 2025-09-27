Calendario Economico
Produzione industriale Cina a/a (China Industrial Production y/y)
|Medio
|5.2%
|6.5%
|
5.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|4.4%
|
5.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produzione industriale cinese su base annua riflette il tasso di crescita del valore aggiunto dei prodotti industriali fabbricati nel mese in un dato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indicatore è anche noto come tasso di crescita della produzione.
I seguenti componenti sono utilizzati per valutare la produzione industriale:
- rapporto vendite (il rapporto tra prodotti venduti e manufatti);
- costi di approvvigionamento delle esportazioni (questa componente si riferisce alle esportazioni);
- produzione giornaliera;
- tasso di crescita annuo della produzione.
Il calcolo si basa sui dati ricevuti da aziende con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan. Le imprese sono divise per regioni geografiche e sezioni industriali. I tre settori principali dell'industria cinese includono l'estrazione mineraria, la produzione e l'energia.
L'indicatore viene utilizzato per valutare lo stato attuale della produzione e le prospettive a breve termine, nonché per analizzare la scala di espansione dell'economia. La produzione rimane la maggior parte delle esportazioni cinesi. quindi, l'indicatore viene utilizzato dal governo cinese nello sviluppo e nell'adeguamento della politica economica nazionale.
La crescita della produzione industriale indica un aumento del livello di attività economica e influisce positivamente sul PIL nazionale. Pertanto, la crescita del valore può essere vista come positiva per le quotazioni in yuan.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione industriale Cina a/a (China Industrial Production y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
