Stock di Denaro M2 Banca Popolare Cinese (PBC) a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
La Banca Popolare Cinese (The People's Bank of China)
Settore
Denaro
Basso N/D 8.7%
8.8%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
8.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Lo Stock di Denaro M2 Banca Popolare Cinese a/a riflette un cambiamento nella quantità di denaro attualmente in circolazione o esistente nel Paese, nel trimestre dato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Lo Stock di Denaro M2 comprende contanti in circolazione (banconote e monete), assegni di viaggio, fondi su regolamento e conti bancari correnti (comprese le carte di debito), depositi a richiesta, altri depositi controllabili e depositi di risparmio.

In altre parole, lo stock di denaro M2 caratterizza tutte le valute nazionali e le attività liquide attualmente in circolazione. Esso include beni che hanno un valore nominale fisso e possono essere immediatamente convertite in denaro. Lo stock di denaro è un indicatore importante dell'inflazione: più denaro circola nel Paese, maggiore è la pressione inflazionistica sul tasso di cambio dello yuan.

La crescita del valore dello Stock di Denaro M2 può influenzare lo yuan a seconda del comportamento di altri importanti parametri macroeconomici e finanziari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Stock di Denaro M2 Banca Popolare Cinese (PBC) a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
8.7%
8.8%
lug 2025
8.8%
8.2%
8.3%
giu 2025
8.3%
8.3%
7.9%
mag 2025
7.9%
8.3%
8.0%
apr 2025
8.0%
7.1%
7.0%
mar 2025
7.0%
6.9%
7.0%
feb 2025
7.0%
6.7%
7.0%
gen 2025
7.0%
7.1%
7.3%
dic 2024
7.3%
7.6%
7.1%
nov 2024
7.1%
7.6%
7.5%
ott 2024
7.5%
6.6%
6.8%
set 2024
6.8%
5.9%
6.3%
ago 2024
6.3%
5.7%
6.3%
lug 2024
6.3%
6.0%
6.2%
giu 2024
6.2%
6.8%
7.0%
mag 2024
7.0%
7.5%
7.2%
apr 2024
7.2%
8.4%
8.3%
mar 2024
8.3%
8.4%
8.7%
feb 2024
8.7%
8.4%
8.7%
gen 2024
8.7%
9.4%
9.7%
dic 2023
9.7%
9.7%
10.0%
nov 2023
10.0%
10.3%
10.3%
ott 2023
10.3%
10.3%
10.3%
set 2023
10.3%
10.4%
10.6%
ago 2023
10.6%
10.5%
10.7%
lug 2023
10.7%
10.9%
11.3%
giu 2023
11.3%
11.4%
11.6%
mag 2023
11.6%
12.5%
12.4%
apr 2023
12.4%
13.0%
12.7%
mar 2023
12.7%
13.0%
12.9%
feb 2023
12.9%
12.2%
12.6%
gen 2023
12.6%
11.6%
11.8%
dic 2022
11.8%
12.1%
12.4%
nov 2022
12.4%
11.7%
11.8%
ott 2022
11.8%
12.1%
12.1%
set 2022
12.1%
12.4%
12.2%
ago 2022
12.2%
12.3%
12.0%
lug 2022
12.0%
11.2%
11.4%
giu 2022
11.4%
10.9%
11.1%
mag 2022
11.1%
10.5%
10.5%
apr 2022
10.5%
9.6%
9.7%
mar 2022
9.7%
9.5%
9.2%
feb 2022
9.2%
10.0%
9.8%
gen 2022
9.8%
9.2%
9.0%
dic 2021
9.0%
8.9%
8.5%
nov 2021
8.5%
8.8%
8.7%
ott 2021
8.7%
8.1%
8.3%
set 2021
8.3%
8.0%
8.2%
ago 2021
8.2%
8.4%
8.3%
lug 2021
8.3%
8.2%
8.6%
1234
Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Il tuo codice di incorporamento