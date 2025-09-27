Calendario Economico
Stock di Denaro M2 Banca Popolare Cinese (PBC) a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
|Basso
|N/D
|8.7%
|
8.8%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|8.7%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Lo Stock di Denaro M2 Banca Popolare Cinese a/a riflette un cambiamento nella quantità di denaro attualmente in circolazione o esistente nel Paese, nel trimestre dato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
Lo Stock di Denaro M2 comprende contanti in circolazione (banconote e monete), assegni di viaggio, fondi su regolamento e conti bancari correnti (comprese le carte di debito), depositi a richiesta, altri depositi controllabili e depositi di risparmio.
In altre parole, lo stock di denaro M2 caratterizza tutte le valute nazionali e le attività liquide attualmente in circolazione. Esso include beni che hanno un valore nominale fisso e possono essere immediatamente convertite in denaro. Lo stock di denaro è un indicatore importante dell'inflazione: più denaro circola nel Paese, maggiore è la pressione inflazionistica sul tasso di cambio dello yuan.
La crescita del valore dello Stock di Denaro M2 può influenzare lo yuan a seconda del comportamento di altri importanti parametri macroeconomici e finanziari.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Stock di Denaro M2 Banca Popolare Cinese (PBC) a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
