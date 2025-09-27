Lo Stock di Denaro M2 Banca Popolare Cinese a/a riflette un cambiamento nella quantità di denaro attualmente in circolazione o esistente nel Paese, nel trimestre dato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Lo Stock di Denaro M2 comprende contanti in circolazione (banconote e monete), assegni di viaggio, fondi su regolamento e conti bancari correnti (comprese le carte di debito), depositi a richiesta, altri depositi controllabili e depositi di risparmio.

In altre parole, lo stock di denaro M2 caratterizza tutte le valute nazionali e le attività liquide attualmente in circolazione. Esso include beni che hanno un valore nominale fisso e possono essere immediatamente convertite in denaro. Lo stock di denaro è un indicatore importante dell'inflazione: più denaro circola nel Paese, maggiore è la pressione inflazionistica sul tasso di cambio dello yuan.

La crescita del valore dello Stock di Denaro M2 può influenzare lo yuan a seconda del comportamento di altri importanti parametri macroeconomici e finanziari.

Ultimi valori: