Calendario Economico
Produzione Industriale Cinese da Inizio Anno a/a (China Industrial Production Year to Date y/y)
|Medio
|6.2%
|
6.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
6.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produzione industriale cinese da inizio anno riflette il tasso di crescita del valore aggiunto dei prodotti industriali fabbricati dall'inizio dell'anno solare alla data attuale, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'indicatore riflette i dati di un sondaggio di grandi aziende con un reddito annuo non inferiore a 20 milioni di yuan. La crescita della produzione industriale influisce positivamente sul PIL nazionale. Pertanto, la crescita del valore può essere vista come positiva per le quotazioni in yuan.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione Industriale Cinese da Inizio Anno a/a (China Industrial Production Year to Date y/y)"indicatore macroeconomico.
