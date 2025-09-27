CalendarioSezioni

Nuovi Prestiti della Banca Popolare Cinese (PBC) (The People's Bank of China (PBC) New Loans)

Paese:
Cina
CNY, Yuan cinese
Sorgente:
La Banca Popolare Cinese (The People's Bank of China)
Settore
Denaro
Medio N/D ¥​0.781 T
¥​-0.050 T
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Precedente
¥​0.781 T
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Precedente
Le statistiche sui nuovi prestiti della Banca Popolare Cinese (PBC) sono raccolte mensilmente e pubblicate dal regolatore cinese. Caratterizza l'importo totale dei nuovi prestiti in yuan emessi dalle banche cinesi a privati e imprese durante il periodo specificato.

Il volume dei prestiti è strettamente correlato all'attività nazionale dei consumatori, quindi l'indicatore Nuovi prestiti è attentamente monitorato da analisti ed economisti. In generale, la crescita della quantità di nuovi prestiti è favorevole per l'economia nazionale, poiché aumenta i consumi privati (con prestiti emessi a privati) e lo sviluppo delle imprese (prestiti commerciali).

La crescita dell'ammontare dei prestiti aumenta la quantità di denaro in circolazione e stimola lo sviluppo economico. Pertanto, la crescita dell'indice è spesso vista come positiva per lo yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuovi Prestiti della Banca Popolare Cinese (PBC) (The People's Bank of China (PBC) New Loans)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
N/D
¥​0.781 T
¥​-0.050 T
lug 2025
¥​-0.050 T
¥​1.113 T
¥​2.240 T
giu 2025
¥​2.240 T
¥​1.548 T
¥​0.620 T
mag 2025
¥​0.620 T
¥​0.954 T
¥​0.280 T
apr 2025
¥​0.280 T
¥​2.626 T
¥​3.640 T
mar 2025
¥​3.640 T
¥​2.228 T
¥​1.010 T
feb 2025
¥​1.010 T
¥​2.889 T
¥​5.130 T
gen 2025
¥​5.130 T
¥​2.438 T
¥​0.990 T
dic 2024
¥​0.990 T
¥​1.272 T
¥​0.580 T
nov 2024
¥​0.580 T
¥​1.555 T
¥​0.500 T
ott 2024
¥​0.500 T
¥​1.205 T
¥​1.590 T
set 2024
¥​1.590 T
¥​2.329 T
¥​0.900 T
ago 2024
¥​0.900 T
¥​1.389 T
¥​0.260 T
lug 2024
¥​0.260 T
¥​0.536 T
¥​2.130 T
giu 2024
¥​2.130 T
¥​2.630 T
¥​0.950 T
mag 2024
¥​0.950 T
¥​1.187 T
¥​0.730 T
apr 2024
¥​0.730 T
¥​2.303 T
¥​3.090 T
mar 2024
¥​3.090 T
¥​2.210 T
¥​1.450 T
feb 2024
¥​1.450 T
¥​4.199 T
¥​4.920 T
gen 2024
¥​4.920 T
¥​1.869 T
¥​1.170 T
dic 2023
¥​1.170 T
¥​1.584 T
¥​1.090 T
nov 2023
¥​1.090 T
¥​1.255 T
¥​0.738 T
ott 2023
¥​0.738 T
¥​1.470 T
¥​2.310 T
set 2023
¥​2.310 T
¥​2.182 T
¥​1.360 T
ago 2023
¥​1.360 T
¥​1.168 T
¥​0.346 T
lug 2023
¥​0.346 T
¥​2.223 T
¥​3.050 T
giu 2023
¥​3.050 T
¥​2.197 T
¥​1.360 T
mag 2023
¥​1.360 T
¥​1.481 T
¥​0.719 T
apr 2023
¥​0.719 T
¥​3.073 T
¥​3.890 T
mar 2023
¥​3.890 T
¥​2.622 T
¥​1.810 T
feb 2023
¥​1.810 T
¥​4.059 T
¥​4.900 T
gen 2023
¥​4.900 T
¥​2.228 T
¥​1.400 T
dic 2022
¥​1.400 T
¥​1.405 T
¥​1.210 T
nov 2022
¥​1.210 T
¥​1.347 T
¥​0.615 T
ott 2022
¥​0.615 T
¥​1.615 T
¥​2.470 T
set 2022
¥​2.470 T
¥​1.943 T
¥​1.250 T
ago 2022
¥​1.250 T
¥​1.488 T
¥​0.679 T
lug 2022
¥​0.679 T
¥​1.964 T
¥​2.810 T
giu 2022
¥​2.810 T
¥​2.319 T
¥​1.890 T
mag 2022
¥​1.890 T
¥​1.408 T
¥​0.645 T
apr 2022
¥​0.645 T
¥​2.357 T
¥​3.130 T
mar 2022
¥​3.130 T
¥​1.997 T
¥​1.230 T
feb 2022
¥​1.230 T
¥​3.213 T
¥​3.980 T
gen 2022
¥​3.980 T
¥​1.950 T
¥​1.130 T
dic 2021
¥​1.130 T
¥​1.537 T
¥​1.270 T
nov 2021
¥​1.270 T
¥​1.622 T
¥​0.826 T
ott 2021
¥​0.826 T
¥​0.864 T
¥​1.660 T
set 2021
¥​1.660 T
¥​2.029 T
¥​1.220 T
ago 2021
¥​1.220 T
¥​1.538 T
¥​1.080 T
lug 2021
¥​1.080 T
¥​1.323 T
¥​2.120 T
123
Esporta

