Calendario Economico
Nuovi Prestiti della Banca Popolare Cinese (PBC) (The People's Bank of China (PBC) New Loans)
|Medio
|N/D
|¥0.781 T
|
¥-0.050 T
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|¥0.781 T
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le statistiche sui nuovi prestiti della Banca Popolare Cinese (PBC) sono raccolte mensilmente e pubblicate dal regolatore cinese. Caratterizza l'importo totale dei nuovi prestiti in yuan emessi dalle banche cinesi a privati e imprese durante il periodo specificato.
Il volume dei prestiti è strettamente correlato all'attività nazionale dei consumatori, quindi l'indicatore Nuovi prestiti è attentamente monitorato da analisti ed economisti. In generale, la crescita della quantità di nuovi prestiti è favorevole per l'economia nazionale, poiché aumenta i consumi privati (con prestiti emessi a privati) e lo sviluppo delle imprese (prestiti commerciali).
La crescita dell'ammontare dei prestiti aumenta la quantità di denaro in circolazione e stimola lo sviluppo economico. Pertanto, la crescita dell'indice è spesso vista come positiva per lo yuan.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Nuovi Prestiti della Banca Popolare Cinese (PBC) (The People's Bank of China (PBC) New Loans)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress