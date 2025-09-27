CalendarioSezioni

Indice dei Direttori degli Acquisti Manifatturieri Cina (PMI) (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Cina
CNY, Yuan cinese
Ufficio Nazionale di Statistica (National Bureau of Statistics)
Alto 49.4
49.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
49.6
49.4
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Il China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) è un indicatore alternativo del PMI manifatturiero cinese, calcolato dagli organismi statistici statali. Il calcolo si basa su un sondaggio mensile dei responsabili degli acquisti di 3000 aziende manifatturiere cinesi.

Il questionario include 13 domande sui seguenti aspetti delle condizioni aziendali nell'ultimo mese: volume di produzione, numero di nuovi ordini, numero di ordini di esportazione, numero di ordini non evasi, scorte di prodotti finiti nei magazzini, acquisti, importazioni, prezzi pagati, prezzi ricevuti, numero di dipendenti, consegne dei fornitori, aspettative per la produzione e attività commerciale per i prossimi 6 mesi.

Gli intervistati vengono interpellati per fornire una descrizione relativa piuttosto che quantitativa di questi indicatori: se ognuno di essi è migliorato, peggiorato o non è cambiato. Gli indici diffusi ausiliari vengono compilati in base ai dati ricevuti. Ciascuno di questi indici viene calcolato come percentuale di risposte positive più la metà di quelle neutre. Una tabella di questi indicatori è fornita nel rapporto dettagliato del PMI. Tuttavia, il calcolo del PMI manifatturiero non si basa su questi 13 sottoindici diffusi, ma su cinque indici di gruppo. I loro pesi sono determinati in base al grado della loro influenza sull'economia:

  • Nuovi ordini: 30%;
  • Volume di produzione: 25%;
  • Occupazione; 20%;
  • Consegne dei fornitori: 15%;
  • Scorte di materie prime: 10%.

Il PMI è uno dei principali indicatori dello stato dell'economia nazionale e, in particolare, del settore manifatturiero. I responsabili degli acquisti sono di solito i primi a notare cambiamenti nelle condizioni aziendali a causa delle specifiche del loro lavoro, quindi il PMI può essere considerato un indicatore principale del settore manifatturiero del Paese.

Letture superiori a 50 indicano una crescita generale dell'attività manifatturiera e letture inferiori a 50 indicano un calo. La crescita del PMI manifatturiero indica lo sviluppo dell'industria manifatturiera cinese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Direttori degli Acquisti Manifatturieri Cina (PMI) (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
49.4
49.5
49.3
lug 2025
49.3
49.8
49.7
giu 2025
49.7
50.0
49.5
mag 2025
49.5
50.0
49.0
apr 2025
49.0
50.6
50.5
mar 2025
50.5
49.8
50.2
feb 2025
50.2
49.3
49.1
gen 2025
49.1
49.7
50.1
dic 2024
50.1
49.7
50.3
nov 2024
50.3
49.7
50.1
ott 2024
50.1
49.9
49.8
set 2024
49.8
49.3
49.1
ago 2024
49.1
48.8
49.4
lug 2024
49.4
50.5
49.5
giu 2024
49.5
48.5
49.5
mag 2024
49.5
50.1
50.4
apr 2024
50.4
50.5
50.8
mar 2024
50.8
49.2
49.1
feb 2024
49.1
48.6
49.2
gen 2024
49.2
49.3
49.0
dic 2023
49.0
49.5
49.4
nov 2023
49.4
49.6
49.5
ott 2023
49.5
49.8
50.2
set 2023
50.2
49.8
49.7
ago 2023
49.7
49.8
49.3
lug 2023
49.3
49.6
49.0
giu 2023
49.0
49.5
48.8
mag 2023
48.8
49.5
49.2
apr 2023
49.2
49.4
51.9
mar 2023
51.9
49.1
52.6
feb 2023
52.6
48.9
50.1
gen 2023
50.1
48.9
47.0
dic 2022
47.0
49.2
48.0
nov 2022
48.0
49.3
49.2
ott 2022
49.2
49.2
50.1
set 2022
50.1
49.2
49.4
ago 2022
49.4
49.3
49.0
lug 2022
49.0
49.4
50.2
giu 2022
50.2
49.6
49.6
mag 2022
49.6
49.6
47.4
apr 2022
47.4
49.8
49.5
mar 2022
49.5
49.8
50.2
feb 2022
50.2
50.1
gen 2022
50.1
50.0
50.3
dic 2021
50.3
50.1
50.1
nov 2021
50.1
50.4
49.2
ott 2021
49.2
50.7
49.6
set 2021
49.6
50.9
50.1
ago 2021
50.1
51.0
50.4
lug 2021
50.4
51.2
50.9
1234
