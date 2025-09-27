Il China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) è un indicatore alternativo del PMI manifatturiero cinese, calcolato dagli organismi statistici statali. Il calcolo si basa su un sondaggio mensile dei responsabili degli acquisti di 3000 aziende manifatturiere cinesi.

Il questionario include 13 domande sui seguenti aspetti delle condizioni aziendali nell'ultimo mese: volume di produzione, numero di nuovi ordini, numero di ordini di esportazione, numero di ordini non evasi, scorte di prodotti finiti nei magazzini, acquisti, importazioni, prezzi pagati, prezzi ricevuti, numero di dipendenti, consegne dei fornitori, aspettative per la produzione e attività commerciale per i prossimi 6 mesi.

Gli intervistati vengono interpellati per fornire una descrizione relativa piuttosto che quantitativa di questi indicatori: se ognuno di essi è migliorato, peggiorato o non è cambiato. Gli indici diffusi ausiliari vengono compilati in base ai dati ricevuti. Ciascuno di questi indici viene calcolato come percentuale di risposte positive più la metà di quelle neutre. Una tabella di questi indicatori è fornita nel rapporto dettagliato del PMI. Tuttavia, il calcolo del PMI manifatturiero non si basa su questi 13 sottoindici diffusi, ma su cinque indici di gruppo. I loro pesi sono determinati in base al grado della loro influenza sull'economia:

Nuovi ordini: 30%;

Volume di produzione: 25%;

Occupazione; 20%;

Consegne dei fornitori: 15%;

Scorte di materie prime: 10%.

Il PMI è uno dei principali indicatori dello stato dell'economia nazionale e, in particolare, del settore manifatturiero. I responsabili degli acquisti sono di solito i primi a notare cambiamenti nelle condizioni aziendali a causa delle specifiche del loro lavoro, quindi il PMI può essere considerato un indicatore principale del settore manifatturiero del Paese.

Letture superiori a 50 indicano una crescita generale dell'attività manifatturiera e letture inferiori a 50 indicano un calo. La crescita del PMI manifatturiero indica lo sviluppo dell'industria manifatturiera cinese. Ciò potrebbe influire positivamente sulle quotazioni in yuan.

Ultimi valori: