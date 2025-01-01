CiVolumes
CiVolumes 类旨在使用成交量技术指标。
描述
CiVolumes 类可供创建, 设置和访问成交量指标的数据。
声明
|
class CiVolumes: public CIndicator
标称库文件
|
#include <Indicators\Volumes.mqh>
|
继承体系
CiVolumes
类方法
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription