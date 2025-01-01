CiMFI
CiMFI 类旨在使用资金流指数技术指标。
描述
CiMFI 类可供创建, 设置和访问资金流指数指标的数据。
声明
class CiMFI: public CIndicator
标称库文件
#include <Indicators\Volumes.mqh>
继承体系
CiMFI
类方法
属性
返回平均周期
返回交易量应用类型。
创建方法
创建指标
|
数据访问方法
返回缓存区数据
|
输入/输出
virtual Type
返回对象类型的标识符
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
方法继承自类 CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription