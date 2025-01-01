CiADX
CiADX는 평균 방향 지수 기술 지표를 사용하기 위한 클래스입니다.
Description
CiADX 클래스는 평균 방향 인덱스 지표의 작성, 구성 및 데이터에 대한 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CiADX: public CIndicator
Title
#include <Indicators\Trend.mqh>
상속 계층
CiADX
그룹별 클래스 메서드
Attributes
평균 주기를 반환합니다
Create
지표를 작성합니다
데이터 액세스
메인 선의 버퍼 요소를 반환
+DI 라인의 버퍼 요소를 반환
-DI 선의 버퍼 요소를 반환
Input/output
virtual Type
가삭 식별 메서드
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
클래스 CIndicator에서 상속된 메서드
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription