CSeries
CSeries は MQL5 標準ライブラリの時系列データへのアクセスの基本クラスです。
説明
CSeries クラスは派生クラスの時系列関数への容易化されたアクセスを提供します。
宣言
class CSeries: public CArrayObj
タイトル
#include <Indicators\Series.mqh>
継承階層
CSeries
直接子孫
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
クラスメソッド
属性
時系列または指標の名称を取得します。
時系列または指標のバッファ数を取得します。
時系列または指標の時間軸フラグを取得します。
時系列または指標のシンボルを取得します。
時系列または指標の期間を取得します。
現在データ更新のフラグを取得/設定します。
データアクセスメソッド
virtual BufferResize
時系列または指標のバッファサイズを設定します。
データ更新メソッド
virtual Refresh
時系列または指標のデータを更新します。
期間を文字列として取得します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast