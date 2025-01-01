ドキュメントセクション
CSeries

CSeries は MQL5 標準ライブラリの時系列データへのアクセスの基本クラスです。

説明

CSeries クラスは派生クラスの時系列関数への容易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CSeries: public CArrayObj

タイトル

  #include <Indicators\Series.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

直接子孫

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

クラスメソッド

属性

 

Name

時系列または指標の名称を取得します。

BuffersTotal

時系列または指標のバッファ数を取得します。

Timeframe

時系列または指標の時間軸フラグを取得します。

Symbol

時系列または指標のシンボルを取得します。

Period

時系列または指標の期間を取得します。

RefreshCurrent

現在データ更新のフラグを取得/設定します。

データアクセスメソッド

 

virtual BufferResize

時系列または指標のバッファサイズを設定します。

データ更新メソッド

 

virtual Refresh

時系列または指標のデータを更新します。

PeriodDescription

期間を文字列として取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast