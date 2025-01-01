CiTickVolume
CiTickVolume è una classe progettata per l'accesso ai volumi tick delle barre nello storico.
Descrizione
Classe CiTickVolume fornisce un accesso ai volumi tick delle barre nello storico.
Dichiarazione
class CiTickVolume: public CSeries
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
Crea una timeseries
Imposta le dimensioni del buffer
Accesso ai dati
Ottiene i dati della serie
Aggiornamento dei dati
Aggiorna i dati della serie
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent