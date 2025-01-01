DocumentazioneSezioni
CiTickVolume

CiTickVolume è una classe progettata per l'accesso ai volumi tick delle barre nello storico.

Descrizione

Classe CiTickVolume fornisce un accesso ai volumi tick delle barre nello storico.

Dichiarazione

   class CiTickVolume: public CSeries

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTickVolume

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea una timeseries

BufferResize

Imposta le dimensioni del buffer

Accesso ai dati

 

GetData

Ottiene i dati della serie

Aggiornamento dei dati

 

Refresh

Aggiorna i dati della serie

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent