CiTime

CiTime è una classe progettata per l'accesso agli orari open delle barre nello storico.

Descrizione

La Classe CiTime fornisce un accesso agli orari open delle barre nello storico.

Dichiarazione

   class CiTime: public CSeries

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTime

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea una timeseries

BufferResize

Imposta le dimensioni del buffer timeseries

Accesso ai dati

 

GetData

Ottiene i dati timeseries

Aggiornamento dei dati

 

Refresh

Aggiorna i dati timeseries

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent