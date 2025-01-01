CiTime
CiTime è una classe progettata per l'accesso agli orari open delle barre nello storico.
Descrizione
La Classe CiTime fornisce un accesso agli orari open delle barre nello storico.
Dichiarazione
class CiTime: public CSeries
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
Crea una timeseries
Imposta le dimensioni del buffer timeseries
Accesso ai dati
Ottiene i dati timeseries
Aggiornamento dei dati
Aggiorna i dati timeseries
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent