CiRealVolume

CiRealVolume è una classe progettata per l'accesso ai volumi reali (real volumes) delle barre nello storico.

Descrizione

La Classe CiRealVolume fornisce un accesso ai volumi reali delle barre nellp storico.

Dichiarazione

class CiRealVolume: public CSeries

Titolo

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà CObject CArray CArrayObj CSeries CiRealVolume

I Metodi della Classe per Gruppi

Create Create Crea una serie BufferResize Imposta la dimensione del buffer Accesso ai dati GetData Ottiene i dati della serie Aggiornamento dei dati Refresh Aggiorna i dati della serie