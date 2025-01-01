CiRealVolume
CiRealVolume è una classe progettata per l'accesso ai volumi reali (real volumes) delle barre nello storico.
Descrizione
La Classe CiRealVolume fornisce un accesso ai volumi reali delle barre nellp storico.
Dichiarazione
|
class CiRealVolume: public CSeries
Titolo
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Create
|
|
Crea una serie
|
Imposta la dimensione del buffer
|
Accesso ai dati
|
|
Ottiene i dati della serie
|
Aggiornamento dei dati
|
|
Aggiorna i dati della serie
|
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent