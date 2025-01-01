CiSpread
CiSpread è una classe progettato per l'accesso agli spread delle barre nello storico.
Descrizione
La Classe CiSpread fornisce un accesso agli spread dei dati storici.
Dichiarazione
class CiSpread: public CSeries
Titolo
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
Create
Crea una timeseries
Imposta la grandezza del buffer serie
Accesso ai dati
Ottiene i dati della serie
Aggiornamento dei dati
Aggiorna i dati della serie
Metodi ereditati dalla classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Metodi ereditati dalla classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Metodi ereditati dalla classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Metodi ereditati dalla classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent