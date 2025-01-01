DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi TimeseriesCiSpread 

CiSpread

CiSpread è una classe progettato per l'accesso agli spread delle barre nello storico.

Descrizione

La Classe CiSpread fornisce un accesso agli spread dei dati storici.

Dichiarazione

   class CiSpread: public CSeries

Titolo

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiSpread

I Metodi della Classe per Gruppi

Create

 

Create

Crea una timeseries

BufferResize

Imposta la grandezza del buffer serie

Accesso ai dati

 

GetData

Ottiene i dati della serie

Aggiornamento dei dati

 

Refresh

Aggiorna i dati della serie

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Metodi ereditati dalla classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Metodi ereditati dalla classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent