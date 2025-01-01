CSeries
CSeries 类用于访问标准库里的时间序列数据。
描述
CSeries 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 时间序列函数。
声明
|
class CSeries: public CArrayObj
标称库文件
|
#include <Indicators\Series.mqh>
|
继承体系
CSeries
直接分支
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
类方法
|
属性
|
|
获取时间序列或指标的名称
|
获取时间序列或指标缓存区的数量
|
获取时间序列或指标的时间帧标志
|
获取时间序列或指标的品名
|
获取时间序列或指标的周期
|
获取/设置更新当前数据的标志
|
数据访问方法
|
|
virtual BufferResize
|
设置时间序列或指标的缓存区大小
|
数据更新方法
|
|
virtual Refresh
|
更新时间序列或指标的数据
|
获取周期的字符串描述
|
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast