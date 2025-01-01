文档部分
MQL5参考标准程序库指标基准类CSeries 

CSeries

CSeries 类用于访问标准库里的时间序列数据。

描述

CSeries 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 时间序列函数。

声明

   class CSeries: public CArrayObj

标称库文件

   #include <Indicators\Series.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

直接分支

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

类方法

属性

 

名称

获取时间序列或指标的名称

BuffersTotal

获取时间序列或指标缓存区的数量

Timeframe

获取时间序列或指标的时间帧标志

Symbol

获取时间序列或指标的品名

Period

获取时间序列或指标的周期

RefreshCurrent

获取/设置更新当前数据的标志

数据访问方法

 

virtual BufferResize

设置时间序列或指标的缓存区大小

数据更新方法

 

virtual Refresh

更新时间序列或指标的数据

PeriodDescription

获取周期的字符串描述