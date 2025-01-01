DocumentazioneSezioni
BufferResize

Imposta la dimensione del buffer di timeseries o indicatore.

virtual bool  BufferResize(
   const int  size      // grandezza(size)
   )

Parametri

size

[in] Nuova dimensione dei buffer.

Valore di ritorno

true - successo, altrimenti - false.

Nota

Tutte le timeseries o indicatore buffer hanno la stessa grandezza.

 