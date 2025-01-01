문서화섹션
CSeries는 표준 라이브러리의 시계열 데이터에 대한 액세스를 위한 기본 클래스입니다.

Description

CSeries 클래스는 모든 하위 항목(시계 및 지표 클래스)에 대한 시리즈 데이터 작업과 관련된 모든 MQL5 API 일반 기능에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CSeries: public CArrayObj

Title

   #include <Indicators\Series.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

직계 종속

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

그룹별 클래스 메서드

Attributes

 

Name

시계열 또는 지표의 이름을 가져옵니다

BuffersTotal

시계열 또는 지표의 버퍼 수를 가져옵니다

Timeframe

시계열 또는 지표의 시간 플래그를 가져옵니다

Symbol

시계열 또는 지표의 심볼을 가져옵니다

Period

시계열 또는 지표의 기간을 가져옵니다

RefreshCurrent

현재 데이터 업데이트 플래그를 설정/재설정합니다

데이터 액세스

 

virtual BufferResize

시계열 또는 지표의 버퍼 크기를 설정합니다

데이타 업데이트

 

virtual Refresh

시계열 또는 지표 데이터 업데이트

PeriodDescription

ENUM_TIMEFRAMES을 문자열로 변환합니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast