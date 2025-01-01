CSeries
CSeries는 표준 라이브러리의 시계열 데이터에 대한 액세스를 위한 기본 클래스입니다.
Description
CSeries 클래스는 모든 하위 항목(시계 및 지표 클래스)에 대한 시리즈 데이터 작업과 관련된 모든 MQL5 API 일반 기능에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.
Declaration
|
class CSeries: public CArrayObj
Title
|
#include <Indicators\Series.mqh>
|
상속 계층
CSeries
직계 종속
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
그룹별 클래스 메서드
|
Attributes
|
|
시계열 또는 지표의 이름을 가져옵니다
|
시계열 또는 지표의 버퍼 수를 가져옵니다
|
시계열 또는 지표의 시간 플래그를 가져옵니다
|
시계열 또는 지표의 심볼을 가져옵니다
|
시계열 또는 지표의 기간을 가져옵니다
|
현재 데이터 업데이트 플래그를 설정/재설정합니다
|
데이터 액세스
|
|
virtual BufferResize
|
시계열 또는 지표의 버퍼 크기를 설정합니다
|
데이타 업데이트
|
|
virtual Refresh
|
시계열 또는 지표 데이터 업데이트
|
ENUM_TIMEFRAMES을 문자열로 변환합니다
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast