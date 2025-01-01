Graphics
La libreria grafica contiene classi e funzioni globali per un rapido disegno di grafici personalizzati. La libreria fornisce convenienti soluzioni già pronte per la costruzione di assi, curve, così come le modalità di accesso rapido alle modifica delle proprietà comuni di un chart personalizzato.
Per iniziare a lavorare con la libreria, leggi semplicemente l'articolo Visualizza questo! Libreria grafica MQL5 simile al 'plot' del linguaggio R.
La libreria grafica è posizionata nella cartella Include\Graphics della directory di lavoro del terminale.
|
Classe
|
Descrizione
|
Classe per lavorare con gli assi cartesiani
|
Classe che specifica la combinazione di colori di default
|
Classe per lavorare con le curve
|
Classe base per la creazione di charts personalizzati