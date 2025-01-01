DocumentazioneSezioni
Visible (Metodo Get)

Ottiene la flag che definisce se una funzione è visibile sul grafico.

void  Visible(
   const bool  visible      // 
   )

Return Value

Un valore della flag che definisce la visibilità della funzione sul grafico.

Visible (Metodo Set)

Imposta la flag che definisce se una funzione è visibile sul grafico.

void  Visible(
   const bool  visible      // valore flag
   )

Parametri

visible

[in] Un valore della flag che definisce la visibilità della funzione sul grafico.