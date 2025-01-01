- Type
- Name
- Color
- XMax
- XMin
- YMax
- YMin
- Size
- PointsSize
- PointsFill
- PointsColor
- GetX
- GetY
- LinesStyle
- LinesIsSmooth
- LinesSmoothTension
- LinesSmoothStep
- LinesEndStyle
- LinesWidth
- HistogramWidth
- CustomPlotCBData
- CustomPlotFunction
- PointsType
- StepsDimension
- TrendLineCoefficients
- TrendLineColor
- TrendLineVisible
- Update
- Visible
Visible (Metodo Get)
Ottiene la flag che definisce se una funzione è visibile sul grafico.
|
void Visible(
Return Value
Un valore della flag che definisce la visibilità della funzione sul grafico.
Visible (Metodo Set)
Imposta la flag che definisce se una funzione è visibile sul grafico.
|
void Visible(
Parametri
visible
[in] Un valore della flag che definisce la visibilità della funzione sul grafico.