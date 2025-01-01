- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
At
Ottiene l'elemento dalla posizione specificata dell'array.
|
double At(
Parametri
pos
[in] Posizione dell'elemento desiderato nell'array.
Valore di ritorno
Il valore dell'elemento - successo, DBL_MAX - c'è stato un tentativo di ottenere un elemento da una posizione non-esistente (l'ultimo codice di errore è ERR_OUT_OF_RANGE).
Nota
Naturalmente, DBL_MAX può essere un valore valido di un elemento dell'array. Pertanto, controllare sempre l'ultimo codice di errore dopo aver ricevuto un tale valore.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayDouble::At(int)