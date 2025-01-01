DocumentazioneSezioni
CString è una classe per l'accesso semplificato alle variabili di tipo stringa.

Descrizione

La classe CString fornisce un accesso semplificato alle funzioni API MQL5 che lavorano con variabili stringa.

Dichiarazione

   class CString: public CObject

Titolo

   #include <Strings\String.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CString

I Metodi della Classe per Gruppi

Metodi di accesso ai dati

 

Str

Ottiene una stringa

Len

Ottiene la lunghezza di una stringa

Copy

Copia una stringa

Fill methods

 

Fill

Riempie una stringa

Assign

Assegna una stringa

Append

Aggiunge una stringa

Insert

Inserisce una stringa

Confronta i metodi

 

Compare

confronta stringhe

CompareNoCase

Esegue un confronto case insensitive di stringhe

Metodi sottostringa

 

Left

Ottiene una sottostringa da sinistra

Right

Ottiene una sottostringa da destra

Mid

Ottiene una sottostringa da metà

Metodi Trimma/Elimina

 

Trim

Rifila(trimma) una stringa da sinistra e da destra

TrimLeft

Rifila una stringa da sinistra

TrimRight

Rifila una stringa da destra

Clear

Cancella una stringa

Metodi di conversione

 

ToUpper

Converte una stringa in maiuscolo.

ToLower

Converte una stringa in minuscolo.

Reverse

Inverte una stringa

Metodi di ricerca

 

Find

Cerca una sottostringa da sinistra a destra

FindRev

Cerca una sottostringa da destra a sinistra

Remove

Elimina una sottostringa

Replace

Sostituisce una sottostringa

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
Str