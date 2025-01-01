- Str
CString
CString è una classe per l'accesso semplificato alle variabili di tipo stringa.
Descrizione
La classe CString fornisce un accesso semplificato alle funzioni API MQL5 che lavorano con variabili stringa.
Dichiarazione
|
class CString: public CObject
Titolo
|
#include <Strings\String.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
CString
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Metodi di accesso ai dati
|
|
Ottiene una stringa
|
Ottiene la lunghezza di una stringa
|
Copia una stringa
|
Fill methods
|
|
Riempie una stringa
|
Assegna una stringa
|
Aggiunge una stringa
|
Inserisce una stringa
|
Confronta i metodi
|
|
confronta stringhe
|
Esegue un confronto case insensitive di stringhe
|
Metodi sottostringa
|
|
Ottiene una sottostringa da sinistra
|
Ottiene una sottostringa da destra
|
Ottiene una sottostringa da metà
|
Metodi Trimma/Elimina
|
|
Rifila(trimma) una stringa da sinistra e da destra
|
Rifila una stringa da sinistra
|
Rifila una stringa da destra
|
Cancella una stringa
|
Metodi di conversione
|
|
Converte una stringa in maiuscolo.
|
Converte una stringa in minuscolo.
|
Inverte una stringa
|
Metodi di ricerca
|
|
Cerca una sottostringa da sinistra a destra
|
Cerca una sottostringa da destra a sinistra
|
Elimina una sottostringa
|
Sostituisce una sottostringa