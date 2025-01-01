DocumentazioneSezioni
La classe CArrayString è una classe di array dinamico di variabili string.

Descrizione

La classe CArrayString offre la possibilità di lavorare con un array dinamico di variabili stringa. La classe consente di aggiungere/inserire/cancellare elementi di un array, eseguire l'ordinamento di un array, e la ricerca in un array ordinato. Inoltre, sono stati implementati i metodi di lavoro con i file.

Dichiarazione

   class CArrayString : public CArray

Titolo

   #include <Arrays\ArrayString.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CArray

          CArrayString

I Metodi della Classe per Gruppi

Controllo della memoria

 

Reserve

Alloca memoria per aumentare la grandezza dell'array

Ridimensiona

Imposta una nuova (più piccolo) grandezza dell'array

Shutdown

Cancella l'array con un rilascio pieno di memoria

Aggiunta metodi

 

Add

Aggiunta elemento alla fine dell'array

AddArray

Aggiunge elementi di un array alla fine di un altro

Insert

Inserisce un elemento alla posizione specificata nell array

InsertArray

Inserisce in un array elementi di un altro array dalla posizione specificata

AssignArray

Copia gli elementi di un array in un altro

Update methods

 

Aggiorna

Cambia l'elemento alla posizione array specificata

Shift

Sposta un elemento da una data posizione nell'array per l'offset specificato

Metodi eliminazione

 

Delete

Rimuove l'elemento dalla posizione specificata dell'arrat

DeleteRange

Elimina un gruppo di elementi dalla posizione specificata dell'array

Metodi d'accesso

 

At

Ottiene l'elemento dalla posizione specificata dell'array

Confronta i metodi

 

CompareArray

Confronta l'array con un altro

Operazioni array ordinato

 

InsertSort

Inserisce un elemento in un array ordinato

Ricerca

Cerca un elemento uguale al campione(al sample) in un array ordinato

SearchGreat

Cerca un elemento con un valore superiore al valore del campione(il sample) in un array ordinato

SearchLess

Ricerca di un elemento con un valore inferiore rispetto al valore del campione nell'array ordinato

SearchGreatOrEqual

Ricerca di un elemento con un valore maggiore o uguale al valore del campione nell'array ordinato

SearchLessOrEqual

Ricerca di un elemento con un valore inferiore o uguale al valore del campione nell'array ordinato

SearchFirst

Ricerche il primo elemento pari al campione nell' array ordinato

SearchLast

Ricerche l'ultimo elemento pari al campione nell'array ordinato

SearchLinear

Ricerche l'elemento pari al campione nell'array

Input/output

 

virtual Save

Salva array di dati nel file

virtual Load

Carica i dati dell'array dal file

virtual Type

Ottiene il tipo identificatore array

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Metodi ereditati dalla classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort