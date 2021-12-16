Una Libreria per la Costruzione di un Grafico tramite l'API Google Chart

Introduzione

Il Google Chart consente la costruzione di 11 tipi di grafici diversi. Eccoli:

Un set di lavoro abbastanza sufficiente come è stato affermato nella descrizione degli articoli - tutto ciò che devi fare per ottenere un grafico pronto - è inviare una query appositamente assemblata al server di Google. Un semplice esempio di come farlo è stato implementato nell'articolo Creazione di una scheda informativa utilizzando le classi di libreria standard e Google Chart API ma questa non è nemmeno una decima parte di ciò che questo servizio può fornire. Naturalmente, al fine di assemblare correttamente una richiesta, dobbiamo esaminarne la struttura e le parole chiave, pertanto, in questo articolo tenteremo di creare una libreria di classi, il cui utilizzo consentirà all'utente di creare rapidamente il grafico desiderato e posizionarlo sullo stesso, oltre ad aggiornare dinamicamente i dati sulla base del quale è stato costruito il grafico.



Va notato subito che non ci saranno grandi calcoli del codice della libreria in questo articolo, ma invece, ci sarà un certificato allegato, creato utilizzando Doxygen (dettagli nell'articolo Documentazione Generata Automaticamente per il Codice MQL5). In esso sarai in grado di trovare descrizioni di metodi pubblici di classi di biblioteca e documentazione su enumerazioni ed eccezioni che sorgono nel processo di creazione del grafico.

1. Descrizione dei modi per ottenere e visualizzare i grafici

Partiamo dalla fine. Supponiamo di aver formulato correttamente la richiesta. Ora è necessario inviarlo al server, registrare la risposta in un file e allegare il file a un oggetto grafico sul diagramma per visualizzarlo. Per lavorare con Internet utilizziamo le funzioni descritte nell'articolo Utilizzo di WinInet.dll per lo Scambio di Dati tra Terminali attraverso Internet.

Inoltre c'è un piccolo problema: i componenti che sono progettati per visualizzare le immagini (tag Immagine e Grafica) funzionano solo con immagini nel formato BMP, mentre il Google Chart restituisce solo PNG o GIF. Di conseguenza, dovrai convertire l'immagine. Questo id uno dalla funzione Convert_PNG (). Il codice funzione per ottenere il grafico è simile a questo:

bool CDiagram::GetChart() { if (!ObjExist()) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_OBJ_NOT_EXIST); return false;} string request=CreateRequest(); if ( StringLen (request)> 2048 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_TOO_LARGE_REQUEST); return false;} int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); DeleteFileW(dst.Str()); DeleteFileW(src.Str()); CFileBin chart_file; chart_file.Open(name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); if (!Convert_PNG(src.Str(), dst.Str())) SetUserError (DIAGRAM_ERR_IMAGE_CONVERSION_FAILED); switch (obj_type) { case OBJ_BITMAP : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , name+ ".bmp" ); return true; } case OBJ_BITMAP_LABEL : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , name+ ".bmp" ); ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , name+ ".bmp" ); return true; } default : return false; } ChartRedraw (); }

2. Panoramica dei componenti della libreria Google Charts

Vale la pena notare il mio ampio uso delle classi della Libreria Standard durante la creazione della libreria Google Charts, per la quale porgo un ringraziamento speciale ai suoi sviluppatori.

La richiesta al server deve iniziare come segue: http://chart.apis.google.com/chart?cht = , inoltre è necessario indicare il tipo di grafico e solo allora tutti gli altri parametri. La richiesta, oltre all'intestazione, è costituita da comandi e relativi parametri. I comandi sono divisi l'uno dall'altro dal simbolo "&". Ad esempio, il comando & Chtt = Title imposta la parola "Title" nell'intestazione del grafico.



Quindi eccoci qui.

2.1 Grafico a linee



Questo è forse il grafico più frequentemente utilizzato che ha il maggior numero di proprietà. La costruzione del grafico viene eseguita dalla classe CLineXYChart. Esempio:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.GetChart();

Di conseguenza, nel componente denominato "Diagramma di test" viene visualizzata l'immagine seguente:

Figura 1. Un semplice esempio di costruzione di un grafico a linee

Ricordiamo che un certificato di metodi di classe può essere trovato nel certificato allegato, ecco alcuni esempi del suo utilizzo.

Complicare il grafico aggiungendo un'altra linea dell'asse e della griglia:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.GetChart();

Il grafico ora ha la stessa vista dell'immagine qui sotto. Vale la pena notare una caratteristica importante: il metodo GetChart () dovrebbe essere chiamato dopo gli altri metodi, perché è il metodo che riceve il grafico.

Figura 2. Un esempio più complesso di grafo lineare

E non è tutto. Aggiungi i marcatori, il titolo, la legenda e il riempimento:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 500 , 300 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.GetChart();

Per la configurazione delle proprietà che sono univoche per una particolare riga, utilizziamo identificatori (first_line e second_line), che vengono poi inoltrati ai metodi appropriati.

Figura 3. Un esempio ancora più b complesso di un grafico a linee

Ma non è finita qui. C'è la possibilità di aggiungere tag alla linea, riempire l'area sotto la linea e tra le righe, ridimensionare le linee e aggiungere una linea all'asse minore:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 1000 , 1200 , 1800 , 1700 , 1300 , 900 , 700 , 750 , 800 , 600 }; double X3[ 10 ]={ 2 , 4 , 5 , 6 , 10 , 15 , 17 , 20 , 21 , 23 }; double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, X3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_RIGHT|DIAGRAM_AXIS_TOP, third_line, 0 , Red , 15 , 2 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.AddLabel(first_line, DIAGRAM_LABEL_TYPE_FLAG, 5 , "Flag" , Red , 15 ); chart.AddLabel(second_line, DIAGRAM_LABELS_TYPE_ANNOTATION, 3 , "annotation" , Blue , 25 ); chart.SetLineScaling(second_line, false, 20 ); chart.SetLineScaling(third_line, true, 20 ); chart.GetChart();

Figura 4. Tutte le caratteristiche del grafico a linee

Se si desidera aggiornare dinamicamente i dati del grafico, è possibile utilizzare il metodo SetLineData () o rimuovere completamente la riga con i dati vecchi, utilizzando DeleteLine () e crearne uno nuovo. Tuttavia, è preferibile il primo metodo.

2.2 Grafico a barre



In altre parole, questo è un grafico a barre. La classe CBarChart è responsabile della sua costruzione. Questo differisce da CLineXYChart a causa dell'assenza dei marcatori, della necessità di specificare un set di dati per l'asse X e della presenza di alcune caratteristiche che sono uniche per i grafici di questo tipo. Per tutti gli altri aspetti, tutto è uguale a CLineXYChart.



Esempio:

CBarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test bar 1" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test bar 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test bar 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Figura 5. Esempio di grafico a Barre



Si prega di notare che abbiamo tre set di dati e le barre si trovano una sopra l'altra in un ordine ottimale per la visualizzazione. Tuttavia, esiste un altro modo per raggruppare le colonne. Viene impostato utilizzando il metodo SetGrouped ():

chart.SetGrouped (true);

Figura 6. Esempio di grafico a barre con un modo diverso di raggruppare le colonne

Come puoi vedere, ora le colonne non si trovano l'una sopra l'altra, ma piuttosto nell'ordine della loro creazione.



2.3 Grafico a torta



La classe CPieChart realizza un grafico a torta. È possibile creare un grafico bidimensionale e tridimensionale:

CPieChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 200 ); chart.AddPieSlice( 10 , 0 , Red , 0 , "Test slice 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 0 , Green , 0 , "Test slice 2" ); chart.AddPieSlice( 30 , 0 , Blue , 0 , "Test slice 3" ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetPieType(true); chart.GetChart();





Figura 7. Esempi 2D e 3D di grafici a torta



Il tipo di visualizzazione (2D o 3D) viene stabilito chiamando il metodo SetPieType (). Un'altra caratteristica utile è la possibilità di impostare più anelli, tuttavia in questo caso sarà disponibile solo la modalità 2D. Per impostare il secondo anello, specificate il parametro dimensionale del metodo AddPieSlice () come diverso da zero:

chart.AddPieSlice( 50 , 1 , YellowGreen , 0 , "Test ring 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 1 , Magenta , 0 , "Test ring 2" ); chart.AddPieSlice( 70 , 1 , Maroon , 0 , "Test ring 3" );

Figura 8. Grafico a Torta Concentrico

Si noti che il grafico sopra contiene anche tag di settori remoti. Sono impostati dal metodo SetPieLabels () e possono sostituire una legenda. Tuttavia, c'è uno svantaggio: la dimensione dei tag non viene automaticamente adattata alle dimensioni del grafico, il che può portarli a traboccare oltre i suoi confini. In tal caso, è necessario aumentare la larghezza del grafico. L'impostazione di griglie, assi, marcatori e scale non è fornita da questo tipo di grafico. Il settore può essere rimosso con il metodo DeleteLine ().

2.4 Grafico radar



La classe CRadarChart realizza grafici radar. Non presenta differenze rispetto alla classe CLineXYChart. Tutti i suoi metodi sono disponibili in CRadarChart:

CRadarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CIRCLE, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, YellowGreen , 15 ); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.GetChart();

Figura 9. Grafici radar

2.5 Grafico a Candele



La classe CCandleChart costruisce il grafico a candele. Le candele vengono aggiunte con il metodo AddCandles ():

CCandleChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Open[ 10 ], Close[ 10 ], High[ 10 ], Low[ 10 ]; CopyOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Open); CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Close); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , High); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Low); chart.AddCandles(Open, Close, High, Low); chart.SetTitle( Symbol (), Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 4 ); chart.GetChart();

Figura 10. Grafico a Candele

Marcatori, legende ed etichette non sono disponibili per questo tipo di grafici.

2.6 Formule



La classe CFormulaChart consente di creare una formula. La formula viene passata sotto forma di una riga nel linguaggio TeX al metodo SetFormulaString ():

CFormulaChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 75 ); chart.SetFormulaString( "x=-b\pm\sqrt{b^2-4ac}\over(2a)" ); chart.SetFormulaColor( Blue ); chart.GetChart();

Figura 11. Formule

Il riempimento può anche essere impostato utilizzando il metodo SetFill (). Non sono supportate funzionalità aggiuntive.

2.7 Grafici



La classe CGraphChart realizza il grafico. I metodi AddNode () e AddEdge () aggiungono nodi e bordi al grafico:

CGraphChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); int A=chart.AddNode( "A" ); int B=chart.AddNode( "B" ); int C=chart.AddNode( "C" ); int D=chart.AddNode( "D" ); chart.AddEdge(A,B); chart.AddEdge(B,C); chart.AddEdge(C,D); chart.AddEdge(A,C); chart.SetEngine(DIAGRAM_GRAPH_ENGINE_NEATO); chart.SetGraphType( false ); chart.GetChart();

Figura 11. Grafici

Il metodo SetEngine () imposta un tipo specifico di motore grafico, utilizzato nella costruzione del diagramma. Puoi sperimentarlo tu stesso. I metodi DeleteNode () e DeleteEdge () eliminano i nodi e i bordi dal grafico.

2.8 Grafici di Venn



La classe CVennChart realizza un grafico di Venn.



Il metodo SetCircleSizes () determina le dimensioni degli insiemi, SetCircleColors (), il loro colore, SetVennLegend () le loro firme e SetIntersections () le dimensioni delle intersezioni:

CVennChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetCircleSizes( 100 , 90 , 80 ); chart.SetCircleColors( Yellow , Lime , Maroon ); chart.SetVennLegend( "EURUSD" , "USDJPY" , "EURJPY" ); chart.SetIntersections( 30 , 30 , 30 , 10 ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "Venn" , Green , 15 ); chart.GetChart();

Figura 11. Grafici di Venn

2.9 Codice QR



La classe CQRCode consente di creare un codice QR:

CQRCode chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetData( "test data" ); chart.SetErrCorrection(DIAGRAM_QRCODE_ERROR_CORRECTION_LOW); chart.SetEncoding(DIAGRAM_QRCODE_ENCODING_UTF_8); chart.GetChart();

Figura 11. Codice QR

Il metodo SetData () imposta i dati, in base ai quali verrà creato il codice. I metodi SetErrCorrection () e SetEncoding () impostano

2.10 Grafici cartografici



La classe CMapChart creerà una mappa del mondo o di un continente con la possibilità di selezionare i paesi necessari:



CMapChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 440 , 220 ); chart.SetZoomArea(DIAGRAM_MAP_AREA_AFRICA); chart.SetCountries( "DZEGMGAOBWNGCFKECGCVSNDJTZGHMZZM" ); chart.SetColors( White , Red , Blue ); chart.SetFill( Gray , Blue ); chart.GetChart();

Figura 11. Mappa dell'Africa

I codici dei paesi necessari vengono trasmessi al metodo SetCountries () nel formato ISO 3166-1-alpha-2. SetZoomArea() imposta il continente della mappa e SetColors() il colore dei paesi.

2.11 Grafici a dispersione



La classe CScatterChart realizza grafici a dispersione. L'unica differenza rispetto a CLineXYChart è il modo in cui vengono specificati i dati.



Qui, per specificare i dati, utilizziamo il metodo AddLineScatter (), in cui vengono trasmesse le coordinate dei punti e le loro dimensioni:

CScatterChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double X2[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z2[ 10 ]={ 90 , 80 , 75 , 90 , 10 , 700 , 80 , 90 , 90 , 88 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 105 , 80 }; double X[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z[ 10 ]={ 60 , 90 , 90 , 80 , 70 , 90 , 73 , 80 , 77 , 100 }; int first_line=chart.AddLineScatter(Y, X, Z, Red , 0 , "scatters 1" ); int second_line=chart.AddLineScatter(Y2, X2, Z2, Blue , 0 , "scatters 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Figura 11. Grafico a dispersione

Conclusione



Spero, caro lettore, che questa biblioteca faciliti la tua difficile vita da trader. Vorrei aggiungere che l'utilizzo di OOP semplifica notevolmente la creazione di progetti su larga scala, li rende più flessibili e facili da usare.

Buona Fortuna.



