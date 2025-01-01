DocumentazioneSezioni
CFile

CFile è una classe base per le classi CFileBin e CFileTxt.

Descrizione

La classe CFile fornisce l'accesso semplificato ai file e cartelle di funzioni di API MQL5 per tutti i suoi discendenti.

Dichiarazione

   class CFile: public CObject

Titolo

   #include <Files\File.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      CFile

Discendenti diretti

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

I Metodi della Classe per Gruppi

Attributi

 

Handle

Ottiene handle del file

Filename

Ottiene il nome del file

Flags

Ottiene le flag del file

SetUnicode

Imposta/Cancella la flag FILE_UNICODE

SetCommon

Imposta/Cancella la flag FILE_COMMON

Metodi generali per i file

 

Open

Apre il file

Close

Chiude il file

Delete

Elimina il file

IsExist

Controlla l'esistenza del file

Copy

Copia il file

Move

Rinomina/sposta il file

Size

Ottiene la grandezza del file

Tell

Ottiene la posizione del file corrente

Seek

Imposta la posizione del file corrente

Flush

Flusha i dati sul disco

IsEnding

Controlla la fine del file

IsLineEnding

Controlla la riga per la file

Metodi generali per le cartelle

 

FolderCreate

Crea cartella

FolderDelete

Elimina cartella

FolderClean

Pulisce cartella

I metodi di ricerca di file e cartelle

 

FileFindFirst

Inizia la ricerca di file

FileFindNext

Continua la ricerca di file

FileFindClose

Chiude handle di ricerca

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 