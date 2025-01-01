- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
CFile
CFile è una classe base per le classi CFileBin e CFileTxt.
Descrizione
La classe CFile fornisce l'accesso semplificato ai file e cartelle di funzioni di API MQL5 per tutti i suoi discendenti.
Dichiarazione
|
class CFile: public CObject
Titolo
|
#include <Files\File.mqh>
I Metodi della Classe per Gruppi
|
Attributi
|
|
Ottiene handle del file
|
Ottiene il nome del file
|
Ottiene le flag del file
|
Imposta/Cancella la flag FILE_UNICODE
|
Imposta/Cancella la flag FILE_COMMON
|
Metodi generali per i file
|
|
Apre il file
|
Chiude il file
|
Elimina il file
|
Controlla l'esistenza del file
|
Copia il file
|
Rinomina/sposta il file
|
Ottiene la grandezza del file
|
Ottiene la posizione del file corrente
|
Imposta la posizione del file corrente
|
Flusha i dati sul disco
|
Controlla la fine del file
|
Controlla la riga per la file
|
Metodi generali per le cartelle
|
|
Crea cartella
|
Elimina cartella
|
Pulisce cartella
|
I metodi di ricerca di file e cartelle
|
|
Inizia la ricerca di file
|
Continua la ricerca di file
|
Chiude handle di ricerca