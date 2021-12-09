Nuove Opportunità con MetaTrader 5

Un po' di storia



Solo 5 anni fa, il terminale MetaTrader 4 è stato presentato ufficialmente ai trader, scritto completamente da zero e con l'intenzione di sostituire l'esistente, e già popolare, terminale di terza generazione di MetaQuotes Software Corp. MetaTrader 4 ha rapidamente guadagnato popolarità tra i trader e, di conseguenza, negli anni successivi, centinaia di broker hanno iniziato a fornire i loro servizi sulla piattaforma MetaTrader 4.



Nonostante questo successo, 3 anni fa gli sviluppatori hanno deciso di creare una piattaforma di trading informativa di nuova generazione e, nel novembre del 2009, era iniziata la sperimentazione pubblica di MetaTrader 5. Tutti noi tendiamo ad avere una forte simpatia per ciò che è conosciuto e familiare e ad adottare un approccio cauto ai cambiamenti. I trader non fanno eccezione a questo comportamento. Pertanto, abbiamo deciso di aiutare tutti coloro che lo desideravano a comprendere le differenze e i vantaggi della piattaforma MetaTrader 5 rispetto alla nota MetaTrader 4.

Nuovi mercati e strumenti



Fin dall'inizio, MetaTrader doveva essere una piattaforma comoda e facile da usare per il trading sul mercato Forex. Oggi è difficile persino immaginare che molti anni fa, in quasi tutti gli altri terminali, il trading fosse condotto su richiesta, non fosse possibile creare i propri indicatori tecnici e robot di trading e le opportunità di analisi tecnica fossero implementate più a parole che in azioni reali. Così, i trader che hanno venduto attraverso altri mercati finanziari hanno iniziato a esprimere il desiderio di vendere attraverso MetaTrader.





La nuova piattaforma di trading MetaTrader 5 è progettata proprio con lo scopo di fornire tale opportunità: scambiare azioni, futures, opzioni e altri strumenti di borsa. Ciò consentirà ai trader non solo di utilizzare l'interfaccia familiare e intuitiva per il trading su diversi mercati, ma anche di negoziare attraverso diversi broker. I trader avranno anche accesso al servizio di strumenti tecnici integrati, nonché agli strumenti scritti dalla comunità MQL5.community.



Linguaggio MQL5



Ogni terminale della nuova generazione è stato migliorato, non solo visivamente, ma anche in termini del suo linguaggio di programmazione che è possibile utilizzare per scrivere i propri indicatori, robot di trading e molti programmi di supporto MQL5 sotto forma di script. Il nuovo Linguaggio MQL5 si differenzia dal suo predecessore per una migliori prestazione. Gli sviluppatori si sono prefissati l'obiettivo di raggiungere la stessa velocità di esecuzione del programma sulla piattaforma MQL5, attualmente fornita da linguaggi ordinari, non specializzati e di alto livello.

Inoltre, il linguaggio MQL5 ora consente di creare programmi utilizzando l’approccio orientato agli oggetti (OOP), che alla fine fornirà un data base ancora maggiore di programmi pre-costruiti, scritti da altri trader e programmatori. La libreria di codici su MQL4 è attualmente la più grande al mondo e fornisce più esempi predefiniti di qualsiasi altra piattaforma di trading.



L'utilizzo di OOP ha un potenziale ancora maggiore e non è un caso che, fin dall'inizio, la sezione Code Base su MQL5.com abbia iniziato a riempirsi di esempi di programmi difficili da implementare su MQL4. Allo stesso tempo, il linguaggio MQL5 consente di scrivere programmi sulla base di un approccio procedurale, nei casi in cui il PLO non è richiesto o non è ancora stato studiato.



Eventi nel terminale



Oltre ai nuovi miglioramenti del linguaggio, che è apparso in MQL5 con l'emergere delle classi, c'è un altro dettaglio significativo che distingue il nuovo linguaggio da MQL, - il modello con eventi. Ora, all'interno del programma, è possibile tenere traccia degli eventi mouse, tastiere, movimenti e modifiche di proprietà e grafica. C'è stata un'aggiunta di timer eventidi elaborazione - ora non c'è bisogno di scrivere script perennemente affascinanti.

E la cosa più importante: l'elaborazione di eventi di trading. Uno Stop Loss eseguito, il ritiro di un ordine in sospeso, una posizione appena aperta o un aumento di una posizione già aperta sono tutti esempi di eventi di trading. Inoltre, ora tutte le operazioni di trading vengono eseguite in modo asincrono; dopo aver inviato una richiesta di trading, è possibile continuare immediatamente a lavorare con il programma, senza attendere la risposta dal server di trading a differenza di quando si lavora con MetaTrader 4.

Pertanto, la maggiore velocità di esecuzione dei programmi su MQL5, l'uso di Classi, la gestione degli eventi e le richieste di asincrone di trading ci consentono di implementare un nuovo tipo di robot di trading che non erano accessibili in MQL4.



Debug del codice in MetaEditor



I moderni linguaggi di programmazione consentono di scrivere programmi con un livello molto elevato di astrazione e MQL5, a questo proposito, non fa eccezione. I programmi complessi contengono una quantità eccessiva di potenziali errori che sono molto difficili da rilevare senza l'aiuto di speciali strumenti di debug. Perciò, MetaEditor ha fornito un debugger, così essenziale per i programmatori.

Ora, puoi tracciare il programma passo dopo passo, visualizzare il valore delle variabili in un determinato periodo di tempo, impostare i punti di supporto nei posti giusti. Il linguaggio ora contiene speciali funzionalità aggiuntive, progettate per facilitare il processo di ricerca di aree problematiche nel tuo codice. Gli sviluppatori hanno cercato di implementare tutte le funzionalità necessarie per il debug che è familiare a tutti coloro che hanno sviluppato programmi nei moderni ambienti di sviluppo.

Test del portfolio



Inoltre, il client terminal in MetaTrader 3 conteneva uno strategy tester che consentiva di testare il sistema di trading automatizzato sui dati storici. Il tester MetaTrader 4 è stato notevolmente migliorato con l'aggiunta di test da tick e la capacità di test visivi. È diventato possibile ottimizzare i parametri di input, non solo passando attraverso tutte le opzioni, ma anche con l'uso di algoritmi genetici che hanno raggiunto un'ottimizzazione accelerata.

Il terminale MetaTrader 5 utilizza uno strategy tester tick per tick e l'implementazione dell'algoritmo per la generazione di tick consente di ottenere i risultati dei test più accurati. Ma uno dei principali vantaggi del nuovo articolo è la possibilità di testare il programma su una serie di strumenti, i cosiddetti test di portfolio. In questo tipo di test, il terminale scarica automaticamente la cronologia di ogni strumento di cui hai bisogno, una volta avviato per la prima volta il portafoglio di test, non è necessario scaricare nuovamente la cronologia.

Ottimizzazione multi-thread

È passato molto tempo da quando i computer moderni hanno iniziato a essere costruiti con due-otto core per le attività di calcolo e che i sistemi operativi hanno iniziato a consentire di distribuire il carico all'interno dei core, con la presenza del software appropriato. Il tester nel terminale MetaTrader 5 è stato inizialmente progettato in modo tale da consentire l'utilizzo di tutti i core del computer disponibili per ottimizzare i parametri di input degli Expert Advisor. Il terminale crea automaticamente un agente di test locale per ogni core disponibile e l'utente può scegliere quale core utilizzare.

Pertanto, il tempo per l'ottimizzazione su un computer multi-core è notevolmente ridotto; il tester assegna automaticamente a ciascun agente i parametri di test e l'intervallo per il passaggio successivo. Ma non è tutto: puoi utilizzare qualsiasi computer disponibile, sia su una rete locale che via Internet. Per fare ciò, è necessario installare il numero richiesto di agenti di test su un computer remoto, utilizzando l'utilità MetaTester.exe.





Pertanto, possiamo trasformare la rete locale dell'azienda in una vasta rete di computer e utilizzare tutte le risorse di elaborazione del 100%. L'agente remoto ha ricevuto la cronologia dei test dal tester, pertanto non è necessario fare più richieste al server. L'accesso agli agenti remoti è protetto in modo sicuro da una password.



All'interno degli agenti, sono implementati i seguenti meccanismi di protezione:

protocollo di rete completamente criptato tra il client terminal e l'agente con una compressione del traffico;



Accesso alla password;

la possibilità di specificare un elenco di indirizzi IP, da cui è consentita la connessione al client terminal;



solo gli agenti locali possono utilizzare i DLL con la risoluzione terminale appropriata;



il codice dell’Expert Advisor trasmesso non viene mai memorizzato sul disco dell'agente, ma viene invece trasferito in uno stato trasformato, inaccessibile dal dump;

l'agente non conosce il nome dell'Expert Advisor e non memorizza i risultati degli errori di calcolo sul disco (riduce al minimo la quantità di informazioni conservate che i calcoli vengono completati);



L'agente è protetto da disassemblaggi o modifiche da una schermatura protettiva.

Pertanto, il tester sul terminale MetaTrader 5 fornisce soluzioni per un problema così complesso di ottimizzazione dell’Expert Advisor, che i trader non si sognerebbero di essere in grado di risolvere senza accesso ai supercomputer.

Se non si dispone di un Expert Advisor



Ogni anno che passa, il trading automatizzato sta diventando sempre più popolare: ma quali nuovi vantaggi offre il terminale MetaTrade 5 ai trader che non dispongono degli Expert Advisor o eseguono solo trading manuale? Se non hai esperienza nella scrittura di indicatori e robot di trading, puoi ordinarli online sul seguente sito web: Argomento MQL5.community Work. Questo servizio è stato previsto e sarà accessibile a breve. Per i programmatori che scrivono Expert Advisor personalizzati, questa sarà un'ottima piattaforma per offrire i loro servizi.

Inoltre, i trader spesso cercano un'opportunità per ottenere o pubblicare segnali di trading a pagamento. Ciò, può essere dovuto all'incapacità di formalizzare alcune strategie di trading e alla necessità di effettuare tutte le operazioni manualmente. La possibilità di vendere segnali può servire come premio aggiuntivo per i professionisti. Per i principianti, una sottoscrizione ai nuovi segnali di trading aiuterà a proteggere il deposito dagli inevitabili errori che spesso vengono commessi all'inizio.

Tuttavia, prima di iscriverti per ricevere questi segnali, devi essere completamente sicuro dell'affidabilità delle statistiche fornite dal trader di segnali. Questo può essere un report di prova del sistema di trading proposto, se viene implementato sotto forma di Expert Advisor. Tuttavia, nemmeno questo può garantire completamente la stabilità del sistema in futuro, quindi gli investitori sono più interessati alle statistiche delle operazioni di trading effettuate su account reali o di formazione per un lungo periodo di tempo. Proprio a questo scopo, sarà presto aggiunto al sito web MQL5.com un altro servizio che fornirà la possibilità di monitorare gli account sulla piattaforma MetaTrader 5.



Solo una cosa può essere aggiunta a tutto ciò che è stato detto prima, e cioè, che gli sviluppatori non hanno intenzione di interrompere i loro successi con lo sviluppo di questa nuova piattaforma. Tutti i servizi qui descritti saranno integrati nel prossimo futuro direttamente nel terminale MetaTrader 5 e in MetaEditor 5. Il linguaggio MQL5 sarà inoltre ulteriormente modificato al fine di fornire l'accesso a nuovi servizi nel modo più semplice possibile.



Evoluzione del Trading



Molti trader hanno notato dopo la creazione del terminale MetaTrader 5 che visivamente non differiva molto da MetaTrader 4. Durante il suo sviluppo, tutti i servizi e i vantaggi che hanno sempre contraddistinto i terminali di MetaQuotes Software Corp. sono stati conservati da altri terminali. Pertanto, la transizione alla nuova piattaforma non produce crea alcuna difficoltà per i trader ed i broker, sebbene vi siano una serie di differenze architetturali tra le due piattaforme di trading.

Puoi scegliere di continuare a fare trading sul terminale MetaTrader 4 senza temere che il suo supporto tecnico venga interrotto con il rilascio ufficiale della nuova piattaforma MetaTrader 5. Il vantaggio del terminale MetaTrader 4 è l'enorme database di codici e articoli accumulati che può essere trovato sul seguente sito web MQL4.community. Allo stesso tempo, le nuove funzionalità, fornite dalla piattaforma MetaTrader 5, si moltiplicheranno e imparerai naturalmente come utilizzare sempre più i suoi nuovi servizi MQL5.community.

Pertanto, riassumendo la recensione di cui sopra, possiamo concludere che, da un lato, la nuova piattaforma di trading e il terminale MetaTrader 5 dimostrano sicuramente una rivoluzione nel mondo del trading automatizzato, aprendo così tanti nuovi orizzonti per i trader. Ma d'altro canto, questo salto qualitativo a un nuovo livello di trading potrebbe essere superato senza stress con lo sviluppo di nuove risorse in modo progressivo.

