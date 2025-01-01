MQL5 RiferimentoLe basi del linguaggioOperatoriOperatore Cancellatore Oggetto delete
Operatore Cancellatore Oggetto delete
L'operatore delete elimina un oggetto creato dall'operatore new, chiama il distruttore di classe corrispondente e libera la memoria occupata dall'oggetto. Un descrittore reale di un oggetto esistente viene utilizzato come operando. Dopo che l'operazione di eliminazione viene eseguita, il descrittore dell'oggeto non è più valido.
Esempio:
//--- elimina figura
Vedi anche
Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti