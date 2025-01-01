DocumentazioneSezioni
L'operatore delete elimina un oggetto creato dall'operatore new, chiama il distruttore di classe corrispondente e libera la memoria occupata dall'oggetto. Un descrittore reale di un oggetto esistente viene utilizzato come operando. Dopo che l'operazione di eliminazione viene eseguita, il descrittore dell'oggeto non è più valido.

Esempio:

      //--- elimina figura
      delete m_shape;
      m_shape=NULL;
      //--- crea una nuova figura
      NewShape();

