L' Overload

All'interno di una classe è possibile definire due o più metodi che utilizzano lo stesso nome, ma hanno un diverso numero di parametri. Quando ciò si verifica, i metodi vengono chiamati overloaded(_* sovraccarico) e tale processo viene indicato come metodo di overloading.

Il metodo di overloading è uno dei modi di realizzazione del polimorfismo. L' Overloading dei metodi è eseguito secondo le stesse regole dell' overloading di funzioni.

Se la funzione chiamata non ha alcuna corrispondenza esatta, il compilatore si mette in cerca di un'opportuna funzione su tre livelli sequenzialmente:

ricerca all'interno di metodi di classe; ricerca all'interno dei metodi della classe di base, coerentemente dal più vicino antenato al primo. ricerca tra le altre funzioni.

Se non vi è corrispondenza esatta a tutti i livelli, ma vengono trovate diverse funzioni adatte a diversi livelli, viene utilizzata la funzione trovata al livello minimo. All'interno di un livello, non vi può essere più di una funzione adatta.

Vedi anche

Funzioni di Ricarica